नंबर गेम में चाचा पर भारी भतीजा? अजित पवार की बैठक में पहुंचे 35 विधायक और पांच MLC

Maharashtra Politics महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक जारी है। एनसीपी वर्चस्व की लड़ाई कौन जीतेगा इसका फैसला कुछ ही दिनों में होने वाला है। अजित पवार गुट और शरद पवार गुट ने एनसीपी विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि अजित पवार की बैठक में 35 विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में भतीजा अपने चाचा पर भारी पड़ता दिख रहा है।

अजित पवार की बैठक में पहुंचे 35 विधायक और पांच MLC

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में किसका कब्जा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में भतीजे अजित चाचा शरद पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अजित पवार और शरद पवार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन में अजित पवार शरद के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। दरअसल, अजित पवार ने बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में विधायकों की बैठक बुलाई, जबकि शरद पवार ने नरीमन प्वाइंट स्थित यशवंतराव चह्वाण प्रतिष्ठान में बैठक बुलाई। दोनों गुटों की तरफ से एनसीपी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। अजित पवार को 35 विधायकों, पांच MLC का समर्थन विधायकों के नंबर गेम में अजित पवार की स्थिति ज्यादा मजबूत है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अजित पवार की बैठक में 35 विधायक और पांच एमएलसी शामिल हुए हैं। शरद पवार की बैठक में 13 विधायक एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक में कुल 13 विधायक शामिल हुए हैं। इसके अलावा बैठक में तीन एमएलसी और पांच सांसद भी मौजूद हैं। विधायकों में अनिल देशमुख, रोहित पवार, राजेंद्र शिंगणे, अशोक पवार, किरण लाहामाटे, प्राजक्त तानपुरे, बालासाहेब पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, चेतन विट्ठल, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, संदीप और देवेंद्र भूयर शामिल हैं। शरद पवार के पास वापस लौटेगा अजित गुट? एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि हम यहां केवल इसलिए हैं, क्योंकि शरद पवार के आसपास कुछ करीबी सहयोगी हैं, वे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शरद एक बार जब किनारे कर देंगे तो हम आपके पास वापस आने के लिए तैयार हैं। हम फिर आपके पास वापस आएंगे

Edited By: Manish Negi