Maharashtra Politics: अजित पवार गुट ने एनसीपी और चुनाव चिह्न पर ठोका दावा, भारतीय चुनाव आयोग से किया संपर्क

अजित पवार गुट ने एनसीपी और चुनाव चिह्न पर ठोका दावा।

नई दिल्ली, एएनआई। महाराष्ट्र में एनसीपी का असली हकदार बनने की लड़ाई के बीच अजित पवार की गुट से पार्टी और चुनाव चिह्न पर दावा किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करने वाली याचिका मिली है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग को भेजा पत्र इसके साथ ही चुनाव आयोग को जयंत पाटिल की ओर से भी एक पत्र मिला है, जिसमें जयंत पाटिल ने कहा है कि नौ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार दोनों अपने-अपने दावे ठोक रहे हैं।

Edited By: Devshanker Chovdhary