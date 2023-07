Maharashtra: नागपुर में सट्टेबाजी गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 17 करोड़ नकद सहित चार किलो सोना किया जब्त

नागपुर, एएनआई। महाराष्ट्र में पुलिस ने सट्टेबाजी का लालच दिखाकर ठगी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में नागपुर पुलिस ने 17 करोड़ रुपये नकदी सहित कई किलो सोना और चांदी जब्त की है।

नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि गोंदिया स्थित एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज ने एक व्यवसायी को नकली सट्टेबाजी ऐप्स में निवेश करने का लालच दिया और फिर उससे 58 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की।

Maharashtra | A Gondia-based international cricket bookie lured a businessman to invest in doctored betting apps and then duped him to the tune of over Rs 58 crores. Nagpur Police raided his residence at Kaka Chowk and seized more than Rs 17 crores in cash, gold weighing around 4… pic.twitter.com/xr3dTTMPM0