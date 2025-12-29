मुंबई पुलिस ने तोड़ी ड्रग तस्करों की कमर, 814 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने इस साल ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिससे ड्रग माफिया की कमर टूट गई है। 1 जनवरी 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच पुलिस ने 814 करोड़ 17 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं।

कोडवर्ड 'अंटी' का खुलासा पुलिस ने एमडी या मेपेड्रोन की तस्करी को बेनकाब किया है, जिसे ड्रग मार्केट में 'अंटी' जैसे कोडवर्ड से जाना जाता है। इस साल पुलिस ने 275 किलोग्राम से ज्यादा एमडी जब्त की है और 376 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि तस्कर कोडवर्ड का इस्तेमाल कर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने इन कोडवर्ड को क्रैक कर लिया।

नशीले पदार्थों की जब्ती पुलिस ने 10.949 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 84.40 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 1,340 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपये से अधिक है। हेरोइन, चरस और कोडीन युक्त कफ सिरप की भी बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी है।