ड्रग्स मामले में फंसे रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत, तलाश जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में ड्रग्स रैकेट के भंडाफोड़ के बाद बालीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह का नाम सामने आया है। पुलिस ने उन्हें ड्रग्स मामले में नियमित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित किया है और उनकी तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, 19 दिसंबर को ईगल फोर्स और पश्चिमी क्षेत्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो स्थानीय व्यवसायियों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से 43 ग्राम कोकीन और 11.5 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई।

पूछताछ के दौरान अमन प्रीत सिंह समेत चार लोगों के नाम सामने आए हैं, जो फिलहाल फरार हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2024 में भी अमन प्रीत सिंह को ड्रग्स सेवन के एक अन्य मामले में पकड़ा गया था। फिलहाल उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस टीमें उन्हें तलाशने में जुटी हैं और पकड़े जाने के बाद पुनर्वास या परामर्श केंद्र भेजने पर निर्णय लिया जाएगा।