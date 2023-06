Mumbai: बीएमसी अधिकारी पर हमला, 4 शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं को भेजा गया न्यायिक हिरासत

मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सभी कार्यकर्ताओं ने बीएमसी इंजीनियर अजय पाटिल (42) के साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।आरोपी संतोष कदम सदा परब उदय दलवी और हाजी अलीम खान को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मुंबई, एजेंसी। एक सिविक इंजीनियर पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वकोला पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी संतोष कदम, सदा परब, उदय दलवी और हाजी अलीम खान को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विरोध में यूबीटी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च 27 जून को दर्ज की गई एफआईआर में राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल परब को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। परब और अन्य सेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं ने उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना (यूबीटी) की 'शाखा' के विध्वंस के विरोध में 26 जून की दोपहर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एच-ईस्ट वार्ड कार्यालय तक मार्च निकाला। बीएमसी इंजीनियर के साथ की थी मारपीट एफआईआर (FIR) के अनुसार, विरोध के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर बीएमसी इंजीनियर अजय पाटिल (42) के साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 506-2 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

