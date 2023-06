डार्क वेब के जरिये चल रहा नशे का सिंडिकेट पकड़ा गया, NCB ने एक नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में 996 ग्राम प्रतिबंधित एमडीएमए की गोलियां जब्त की है। एनसीबी ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट डार्क वेब पर संचालित हो रहा था।इस मामले में एनसीबी ने सोमवार को एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है।एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई को डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स की खरीद में शामिल एक अफ्रीकी ड्रग सिंडिकेट के पार्सल के बारे में जानकारी मिली थी।

मुंबई, पीटीआई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई में 996 ग्राम प्रतिबंधित एमडीएमए की गोलियां जब्त की है। एनसीबी ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट डार्क वेब पर संचालित हो रहा था। इस मामले में एनसीबी ने सोमवार को एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई नशीली गोलियों की कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। एमडीएमए की दो हजार गोलियां की गई थी जब्त एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई को डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स की खरीद में शामिल एक अफ्रीकी ड्रग सिंडिकेट के पार्सल के बारे में जानकारी मिली थी। गत 20 जून को विदेशी डाक घर (एफपीओ) में एक पार्सल के अंदर जांच के बाद पीली और हरी रंग की एमडीएमए की दो हजार गोलियां जब्त की गईं। जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिकों न क्या कहा? एनसीबी अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिक जान ने स्वीकार किया है कि वह ड्रग की इस खेप को दिल्ली, मुंबई, गोवा और अन्य शहरों में खपाने के लिए खरीदा था। एमडीएमए के पार्सल को बुक करने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और प्रतिबंधित एमडीएमए के लिए क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान किया। आरोपित जान इससे पूर्व वर्ष 2021 में भी ड्रग तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने के बाद खुला घूम रहा था।

