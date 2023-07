Indias first Private Hill Stationनेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा (Lavasa) को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर (Darwin Platform Infrastructure) को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसमें आठ वर्षों में 1814 करोड़ रुपये के भुगतान की परिकल्पना की गई है। इसमें उधारदाताओं को 929 करोड़ रुपये और घर खरीदारों को पूरी तरह से निर्मित घर देने पर 438 करोड़ रुपये खर्च करना शामिल है।

Mumbai: देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन 'लवासा' 1,814 करोड़ में बिका, NCLT ने दी मंजूरी

