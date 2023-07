Digvijay Singh: RSS के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर पोस्ट करना दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी, उज्जैन में केस हुआ दर्ज

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दूसरे सर संघचालक को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया था। इसे लेकर एक स्वयंसेवक ने अजाक थाने में पूर्व सीएम के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था जिसके बाद रविवार रात को पुलिस ने पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

उज्जैन में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

उज्जैन, जेएनएन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दूसरे सर संघचालक को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज आरएसएस के पदाधिकारी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करना दिग्विजय सिंह को भारी पड़ गया। इसे लेकर एक स्वयंसेवक ने अजाक थाने में पूर्व सीएम के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था, जिसके बाद रविवार रात को पुलिस ने पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर आरएसएस के दूसरे सर संघचालक सदाशिव राव गोलवलकर के बारे में पोस्ट की थी। पोस्ट में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों एवं जल, जंगल व जमीन पर अधिकार को लेकर उन्होंने लिखा था। जातिगत टिप्पणी का दिया गया हवाला इसके बाद मामले को लेकर भेरूनाला वाल्मिकी बस्ती निवासी राजकुमार घावरी ने अजाक थाने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ शनिवार को आवेदन दिया। घावरी का कहना है कि पूर्व सीएम की पोस्ट से जातिगत भावना आहत हुई है। इसके अलावा समाज में विद्वेष फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। इसको लेकर पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इस पर रविवार रात को पुलिस ने धारा 505 के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 3(1)(यू) के तहत केस दर्ज किया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary