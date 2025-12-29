उमरिया में गांव में घुसी बाघिन, युवक पर हमला कर चबा लिया पैर, ग्रामीण के बिस्तर पर जा बैठी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज के बेल्दी गांव में सोमवार को एक बाघिन घुस गई। यह बाघिन पहले तो खेतों के आसपास विचरती रही और बाद में गांव के अंदर चली गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। बाघिन एक ग्रामीण के घर में घुसकर उसके बिस्तर पर जा बैठी। इस बिस्तर पर बाघिन काफी समय तक इस तरह जमी रही जैसे घर में मेहमान बनकर आई हो। बाघिन ने ग्रामीण पर हमला कर उसका पैर चबा लिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मवेशी का किया शिकार बाघिन ने सुबह मवेशी का शिकार किया और उसे खाया। इसके बाद वह गांव के इर्द-गिर्द ही चहलकदमी करती रही। इसी दौरान बाघिन ने गांव में मेहमानी में आए युवक गोपाल कोल पर हमला कर दिया। बाघिन ने उसके पैर को अपने मुंह में भर लिया था और उसे खींचने लगी। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने से बाघिन गोपाल को छोड़कर दूसरी तरफ चली गई। बुरी तरह घायल गोपाल की वन विभाग के अधिकारियों ने उपचार के लिए कटनी जिले के बरही अस्पताल में भर्ती कराया है।