MP में इस साल 55 बाघों की मौत, वन अधिकारियों का तर्क- इतनी मौतें स्वाभाविक, सीएम ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। टाइगर स्टेट का दर्जा रखने वाले मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 55 बाघों हुई है। इतनी बड़ी संख्या में मौतें वन्यजीव प्रबंधन व संरक्षण पर सवाल बनी हुई हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इन्हें स्वाभाविक मानते हैं। उनका तर्क है कि बाघ शावकों की मौत में सर्वाइवल रेट 50 प्रतिशत होता ही है। वे यह भी तर्क दे रहे हैं कि प्रदेश में मौतों के मुकाबले बाघों की संख्या बढ़ी भी है।

हालांकि वन्य अधिकारियों के इस तर्क से शासन संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं इसे गंभीरता से लिया है और वन बल प्रमुख से बाघों की मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। चूंकि अब तक वन बल प्रमुख स्वयं भी बाघों की मौतों पर सवाल उठाते आए हैं इसलिए माना जा रहा है कि जिम्मेदार वन अधिकारियों पर इस मामले में कार्रवाई संभव है।