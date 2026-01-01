MP के सिवनी में भीषण हादसा, खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी बाइक, दो बच्चों सहित पति-पत्नी की दर्दनाक मौत
मध्य प्रदेश के सिवनी में एक भीषण सड़क हादसे में दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब एक बाइक सड़क कि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नववर्ष के पहले दिन सिवनी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। गुरुवार शाम जबलपुर–नागपुर फोरलेन पर कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत रिड्डीटेक के पास खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई बाइक में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र सीमा से लगे खवासाटोला निवासी परमानंद बरकड़े अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक से दरगढ़ा गांव (बादलपार पुलिस चौकी क्षेत्र) जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिवार के सभी सदस्यों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
बताया गया है कि ट्रक में इंजन खराबी आने के कारण उसे फोरलेन पर खड़ा कर मरम्मत कार्य किया जा रहा था। वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए संकेतक भी लगाए गए थे, बावजूद इसके हादसा हो गया।
मृतकों की पहचान हुई
बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि मृतकों की पहचान परमानंद बरकड़े (45), उनकी पत्नी गीता बरकड़े (38), बेटी माही (8) और बेटा दीपांशु (4) के रूप में हुई है।
पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा।
स्वजनों के अनुसार, परमानंद का ससुराल दरगढ़ा गांव में है और वह पत्नी व बच्चों को लेकर वहीं जा रहा था। इस हादसे से परिवार और गांव में गहरा शोक व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
