कटनी में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, 10 साल के बच्चे को उठा ले गया था

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम घुनौर में 10 वर्षीय बालक की मौत के बाद दहशत फैलाने वाले तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। गुरुवार सुबह तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को घुनौर गांव में तेंदुए के हमले में 10 वर्षीय राज कोल, पिता देशराज कोल, की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया था। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की तलाश में जुटी हुई थी और घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे।

गाय को छोड़ बालक पर किया था हमला बताया गया कि तेंदुआ पहले एक गाय का शिकार कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास मौजूद बालक राज पर पड़ी और वह गाय को छोड़कर बालक पर झपट पड़ा। इसके बाद वह उसे जंगल की ओर ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घनी झाड़ियों से बालक का शव बरामद किया था।