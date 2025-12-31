छिंदवाड़ा में बाघ के हमले में किसान की दर्दनाक मौत, खेत में पंप चालू करने पहुंचा था
छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र के किशनपुर में खेत में पंप चालू करने गए किसान बलराम डेहरिया पर बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में किसान की मौके ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में मानव–वन्यजीव संघर्ष की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। किशनपुर इलाके में बुधवार सुबह खेत में पंप चालू करने पहुंचे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
मृतक की पहचान बलराम डेहरिया, पिता फकीरा डेहरिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बलराम रोजाना की तरह अपने खेत में मोटर चालू करने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ अचानक बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गंभीर चोटों के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
इलाके में अलर्ट, बाघ के मूवमेंट पर नजर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। आसपास के गांवों में डर का माहौल है और लोगों को खेतों की ओर अकेले न जाने की सलाह दी जा रही है।
यह भी पढ़ें- सतना में मतांतरण रैकेट का खुलासा : हिंदू से मुस्लिम बने तीन लोगों ने खोल रखा था केंद्र, एक साल में 9 लाख की फंडिंग
वन अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका बफर जोन में आता है, जहां हाल के दिनों में मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी और अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं, मृतक किसान के परिजनों को शासन की ओर से नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।