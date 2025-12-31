छिंदवाड़ा में बाघ के हमले में किसान की दर्दनाक मौत, खेत में पंप चालू करने पहुंचा था

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में मानव–वन्यजीव संघर्ष की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। किशनपुर इलाके में बुधवार सुबह खेत में पंप चालू करने पहुंचे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

मृतक की पहचान बलराम डेहरिया, पिता फकीरा डेहरिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बलराम रोजाना की तरह अपने खेत में मोटर चालू करने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ अचानक बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गंभीर चोटों के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।