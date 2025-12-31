सतना में मतांतरण रैकेट का खुलासा : हिंदू से मुस्लिम बने तीन लोगों ने खोल रखा था केंद्र, एक साल में 9 लाख की फंडिंग

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले में अवैध मतांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। धारकुंडी थाना पुलिस ने हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई धारकुंडी थाना क्षेत्र के ग्राम झखौरा में बनी कथित अवैध मस्जिद व मतांतरण केंद्र को लेकर हुए विवाद के बाद की गई।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान (68), विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर (32) और दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला (42) के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तारी की गई है।

विभिन्न राज्यों से हो रही थी फंडिंग प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कथित मतांतरण केंद्र को देश के विभिन्न राज्यों से आर्थिक सहायता मिल रही थी। वर्ष 2025 में ही आरोपितों के खातों में करीब 8 से 9 लाख रुपये जमा हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि यह फंडिंग संगठित तरीके से बाहर से भेजी जा रही थी।