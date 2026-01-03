‘प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो… जांच तो हम ही करेंगे’ - सरपंच पति को धमकाता पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, Video वायरल
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में बघेल अकौना पंचायत के सरपंच पति अनुराग सिंह को खुलेआम धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुने जा सकते हैं- “प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे।”
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज है शिकायत
दरअसल, अकौना पंचायत की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद अब उन्हें और उनके परिवार को दबाव में लेकर शिकायत वापस लेने के लिए डराया जा रहा है। सरपंच ने पुलिसकर्मी पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
रात में दबिश, मानसिक दबाव का आरोप
महिला सरपंच श्रद्धा सिंह का कहना है कि नरेश सिंह बघेल ने 25 लोगों को जेल जाने से बचाने का दावा किया था। आरोप है कि दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा रात के समय उनके घर पर विवेचना के नाम पर दबिश दी जाती है, जिससे एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावित हो रहा है।
जांच उप निरीक्षक को सौंपी गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच उप निरीक्षक केदार प्रसाद वर्मा को सौंपी गई है। अब वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है।
