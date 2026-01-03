‘प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो… जांच तो हम ही करेंगे’ - सरपंच पति को धमकाता पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में बघेल अकौना पंचायत के सरपंच पति अनुराग सिंह को खुलेआम धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुने जा सकते हैं- “प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे।”

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज है शिकायत दरअसल, अकौना पंचायत की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद अब उन्हें और उनके परिवार को दबाव में लेकर शिकायत वापस लेने के लिए डराया जा रहा है। सरपंच ने पुलिसकर्मी पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।