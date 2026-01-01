MP में अजब घटना...कड़ाके की ठंड में 70 फीट गहरे तालाब में दो दिन रही महिला, पुलिस को देख ‘राम-राम’ कहकर हो जाती थी गायब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनूपपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एसईसीएल) जमुना-कोतमा क्षेत्र की बंद खदान परियोजना हरद के जलभराव क्षेत्र में एक महिला पिछले दो दिनों से पानी में तैरती नजर आ रही थी। भीषण ठंड के बीच यह दृश्य ग्रामीणों के लिए चौंकाने वाला था।

ग्रामीणों के अनुसार, महिला कभी पानी की सतह पर दिखाई देती तो कभी पुलिस या लोगों को देखकर “राम-राम” कहती और अचानक पानी के भीतर ओझल हो जाती। कई घंटों तक उसका कोई पता नहीं चलता, जिससे इलाके में दहशत और कौतूहल दोनों बना रहा।

सूचना मिलने पर भालूमाड़ा पुलिस और एसईसीएल प्रबंधन मौके पर पहुंचा, लेकिन महिला बाहर आने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार बुधवार देर रात करीब 11 बजे एनडीईआरएफ (NDRF) की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को करीब 70 फीट गहरे तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।