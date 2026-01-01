Language
    MP में अजब घटना...कड़ाके की ठंड में 70 फीट गहरे तालाब में दो दिन रही महिला, पुलिस को देख ‘राम-राम’ कहकर हो जाती थी गायब

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    अनूपपुर जिले में एक महिला दो दिनों तक 70 फीट गहरे बंद खदान के जलभराव क्षेत्र में तैरती मिली। भीषण ठंड के बावजूद वह पानी में थी और पुलिस को देखकर "राम- ...और पढ़ें

    Hero Image

    महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया भर्ती।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनूपपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एसईसीएल) जमुना-कोतमा क्षेत्र की बंद खदान परियोजना हरद के जलभराव क्षेत्र में एक महिला पिछले दो दिनों से पानी में तैरती नजर आ रही थी। भीषण ठंड के बीच यह दृश्य ग्रामीणों के लिए चौंकाने वाला था।

    ग्रामीणों के अनुसार, महिला कभी पानी की सतह पर दिखाई देती तो कभी पुलिस या लोगों को देखकर “राम-राम” कहती और अचानक पानी के भीतर ओझल हो जाती। कई घंटों तक उसका कोई पता नहीं चलता, जिससे इलाके में दहशत और कौतूहल दोनों बना रहा।

    सूचना मिलने पर भालूमाड़ा पुलिस और एसईसीएल प्रबंधन मौके पर पहुंचा, लेकिन महिला बाहर आने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार बुधवार देर रात करीब 11 बजे एनडीईआरएफ (NDRF) की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को करीब 70 फीट गहरे तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

    थाना प्रभारी विपुल शुक्ला ने बताया कि महिला की पहचान राधा केवट (47), निवासी खोड़री नंबर दो के रूप में हुई है। उसे परासी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में सामने आया कि वह अच्छी तैराक है और अत्यधिक शराब के सेवन के कारण जलभराव क्षेत्र तक पहुंच गई थी।

    पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह के अनुसार, राधा बचपन से ही तैराकी में निपुण रही है। फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति सामान्य बताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।