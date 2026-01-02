Language
    सतना में सितम... 35 लाख के कर्ज से छुटकारे के लिए पत्नी को मारने की साजिश, पानी में घोलकर पिलाईं फिनाइल गोलियां

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:13 PM (IST)

    सतना में एक पति ने 35 लाख रुपये के बैंक लोन से बचने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि अनुराग त्रिपाठी ने नशे में पत्नी पूर्णिमा को फ ...और पढ़ें

    पति के जुल्म से पत्नी की हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। आर्थिक लालच और घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सतना में सामने आया है, जहां 35 लाख रुपये के बैंक लोन से बचने के लिए एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। आरोप है कि नशे में धुत आरोपी ने फिनायल की गोलियां पीसकर पानी में मिलाईं और जबरन पत्नी को पिला दिया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 109(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

    सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अनुराग त्रिपाठी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पूर्णिमा त्रिपाठी के नाम से “रूदा इंटरप्राइजेज” नामक फर्म पंजीकृत कराई और उसी फर्म के नाम पर 35 लाख रुपये का लोन लिया। पीड़िता के अनुसार, लोन की पूरी राशि पति ने स्वयं उपयोग की, जबकि कानूनी जिम्मेदारी पत्नी के नाम पर छोड़ दी गई।

    नशे में मारपीट, फिर जानलेवा कदम

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 28 दिसंबर की रात आरोपी पति शराब के नशे में घर आया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे विवाद दोबारा बढ़ा। आरोप है कि इसी दौरान अनुराग त्रिपाठी ने बाथरूम में रखी फिनायल की गोलियों को पीसकर पानी में मिलाया और पत्नी को जबरन पिला दिया। पीड़िता का कहना है कि पति ने उससे कहा “तेरे मरने के बाद 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा।”

    अस्पताल में चला इलाज

    फिनायल युक्त पानी पीने के बाद पूर्णिमा की हालत बिगड़ गई और लगातार उल्टियां होने लगीं। होश में आने पर उन्होंने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया गया।

    पहले भी कर चुका मारपीट

    पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही पति द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। इससे पहले भी मारपीट की शिकायत थाना जसो में दर्ज कराई जा चुकी है। पीड़िता ने पुलिस को पुरानी चोटों की तस्वीरें भी सौंपी हैं।

    पुलिस ने आरोपी पति अनुराग त्रिपाठी पिता सोहन त्रिपाठी (मूल निवासी पिंडरा, थाना मझगवां) को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत विवेचना की जा रही है।