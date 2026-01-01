Satna: दुष्कर्म मामले में राजभाषा विभाग का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार, दोस्त की पूर्व पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
सतना पुलिस ने राजभाषा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रामकिंकर सोनी को शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में सागर से गिरफ्तार किया है ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना में सिटी कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में राजभाषा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर को बुधवार को सागर से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध दोस्त की पूर्व पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने बताया कि रामकिंकर (49) पुत्र रामकिशोर सोनी मूलत: मैहर का रहने वाला है। वर्तमान में सागर की सोनी बिल्डिंग के पीछे गोपालगंज में रहता है। आरोपित वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजभाषा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर है। वह पूर्व में सतना में पदस्थ रह चुका है।
सतना में पदस्थापना के दौरान उसने सहयोगी की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाते हुए शादी का वादा कर पति से तलाक दिलवा दिया। इसके बाद 22 फरवरी 2025 को उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।
बाद में जब महिला ने उससे शादी के लिए कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया और गाली-गलौज करने लगा। उसने महिला से दूरियां बनानी शुरू कर दीं और अपना तबादला सागर करवा लिया। परेशान होकर पीड़िता ने 22 दिसंबर को सिटी कोतवाली सतना में शिकायत दर्ज कराई।
यह भी पढ़ें- MP में अजब घटना...कड़ाके की ठंड में 70 फीट गहरे तालाब में दो दिन रही महिला, पुलिस को देख ‘राम-राम’ कहकर हो जाती थी गायब
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। बुधवार को आरोपी रामकिंकर सोनी को सागर से गिरफ्तार कर सतना लाया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।