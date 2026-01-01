Satna: दुष्कर्म मामले में राजभाषा विभाग का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार, दोस्त की पूर्व पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना में सिटी कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में राजभाषा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर को बुधवार को सागर से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध दोस्त की पूर्व पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने बताया कि रामकिंकर (49) पुत्र रामकिशोर सोनी मूलत: मैहर का रहने वाला है। वर्तमान में सागर की सोनी बिल्डिंग के पीछे गोपालगंज में रहता है। आरोपित वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजभाषा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर है। वह पूर्व में सतना में पदस्थ रह चुका है।

सतना में पदस्थापना के दौरान उसने सहयोगी की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाते हुए शादी का वादा कर पति से तलाक दिलवा दिया। इसके बाद 22 फरवरी 2025 को उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।