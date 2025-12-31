ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त एक्शन... नरसिंहपुर SP ने 7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, महकमे में हड़कंप

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में हुए गंभीर विवाद के मामले में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर एसपी ने सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जबकि एक सैनिक को होमगार्ड कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह जिले में संभवत: पहला मौका है जब किसी एसपी ने एक साथ इतनी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की हो। एसपी लगातार थानों में पदस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अपराध नियंत्रण को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दे रहे थे, इसके बावजूद जब लापरवाही सामने आई, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की।

यह है मामला जानकारी के अनुसार, 21 दिसंबर की रात स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। घटना की सूचना समय पर थाने को मिल गई थी, जिसके बाद आठ पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि घटनास्थल पर 20 से 22 लोगों की भीड़ जमा होने के बावजूद पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहे और न ही प्रभावी कार्रवाई की।