    नरसिंहपुर में बरमान रेत घाट पर अफसरशाही का बवाल : जिपं CEO ने दुकानदार को जड़ा थप्पड़, पुजारी से की अभद्रता, Video वायरल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    नरसिंहपुर के बरमान रेत घाट पर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर एक दुकानदार को थप्पड़ मारने और वृद्ध पुजारी से अभद्रता करने का आरोप लगा है। शनिवार की ...और पढ़ें

    बरमान घाट पर दुकानदार को जड़ा थप्पड़ (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के नर्मदा तट स्थित प्रसिद्ध बरमान रेत घाट पर शनिवार को हुई एक घटना ने प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर एक स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट और बीच-बचाव करने आए वृद्ध पुजारी से गंभीर अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ब्राह्मण समाज और स्थानीय नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद मामला कलेक्टर और एसपी तक पहुंच गया है।

    निरीक्षण के दौरान हुआ विवाद

    जानकारी के अनुसार, शनिवार को बरमान रेत घाट पर निरीक्षण के दौरान सीईओ गजेंद्र नागेश ने घाट के पास पेशाब करते हुए एक युवक ब्रजेश नौरिया को देखा। ब्रजेश घाट के समीप जनरल स्टोर संचालित करता है। उसका आरोप है कि नियमों के तहत चालानी कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी ने उसे सार्वजनिक रूप से दो-तीन थप्पड़ मारे और दोबारा घाट पर नजर आने पर दुकान तुड़वाने की धमकी दी।

    बीच-बचाव करने पर पुजारी से अभद्रता का आरोप

    घटना के दौरान मौके पर मौजूद वृद्ध पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया और घाट पर शौचालय की व्यवस्था न होने की बात कही। आरोप है कि इस पर अधिकारी और भड़क गए। पुजारी का कहना है कि सीईओ ने उनके साथ गाली-गलौज की और अत्यंत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।

    वीडियो वायरल होते ही भड़का समाज

    सोमवार को वीडियो सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज और धर्मप्रेमी नागरिकों में भारी रोष फैल गया। सनातन कर्मकाण्डी ब्राह्मण महासंघ ने इस घटना को प्रशासनिक गुंडागर्दी करार दिया है। पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    आमरण अनशन की चेतावनी

    समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बरमान रेत घाट पर आमरण अनशन शुरू करेंगे।

    पुलिस-प्रशासन सक्रिय, जांच का इंतजार

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि ब्राह्मण समाज की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और सीईओ पर लगाए गए आरोपों से संबंधित शिकायत व साक्ष्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रशासनिक जांच के आदेश और आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।