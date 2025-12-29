नरसिंहपुर में बरमान रेत घाट पर अफसरशाही का बवाल : जिपं CEO ने दुकानदार को जड़ा थप्पड़, पुजारी से की अभद्रता, Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के नर्मदा तट स्थित प्रसिद्ध बरमान रेत घाट पर शनिवार को हुई एक घटना ने प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर एक स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट और बीच-बचाव करने आए वृद्ध पुजारी से गंभीर अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ब्राह्मण समाज और स्थानीय नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद मामला कलेक्टर और एसपी तक पहुंच गया है।

निरीक्षण के दौरान हुआ विवाद जानकारी के अनुसार, शनिवार को बरमान रेत घाट पर निरीक्षण के दौरान सीईओ गजेंद्र नागेश ने घाट के पास पेशाब करते हुए एक युवक ब्रजेश नौरिया को देखा। ब्रजेश घाट के समीप जनरल स्टोर संचालित करता है। उसका आरोप है कि नियमों के तहत चालानी कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी ने उसे सार्वजनिक रूप से दो-तीन थप्पड़ मारे और दोबारा घाट पर नजर आने पर दुकान तुड़वाने की धमकी दी।

बीच-बचाव करने पर पुजारी से अभद्रता का आरोप घटना के दौरान मौके पर मौजूद वृद्ध पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया और घाट पर शौचालय की व्यवस्था न होने की बात कही। आरोप है कि इस पर अधिकारी और भड़क गए। पुजारी का कहना है कि सीईओ ने उनके साथ गाली-गलौज की और अत्यंत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।