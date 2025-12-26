MP में चुरहट एसडीएम का रीडर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सख्त कार्रवाई सामने आई है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने चुरहट एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर (स्टेनो) को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया।

लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को यह ट्रैप कार्रवाई चुरहट-बीछी रोड स्थित सरयू प्रसाद प्रजापति की किराना दुकान के बाहर अंजाम दी। पकड़ा गया आरोपी रामहित तिवारी, एसडीएम कार्यालय में रीडर के पद पर पदस्थ है। जमीन विवाद के नाम पर मांगी थी रिश्वत लोकायुक्त को दी गई शिकायत में गजेंद्र सिंह पटेल (34), निवासी पड़खुरी गांव ने बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि को भाई के निधन के बाद भाभी द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया गया था। चूंकि भूमि को लेकर पहले से वसीयतनामा मौजूद था, इसलिए उन्होंने वारसान दर्ज कराने के लिए तहसील चुरहट में अपील की थी, जिस पर एसडीएम द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

आरोप है कि इस आदेश को अपने पक्ष में कराने के लिए रीडर रामहित तिवारी ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। पीड़ित के अनुसार, आदेश निरस्त होने के डर से वह पहले ही 25 हजार रुपये दे चुका था, जबकि शेष राशि के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था।