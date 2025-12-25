कफ सिरप त्रासदी : 115 दिन मौत से जंग लड़कर घर लौटा नन्हा कुणाल, पिता बोले- दोषियों को मिले फांसी
छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से प्रभावित कुणाल 115 दिन बाद घर लौटा। किडनी फेल होने के बाद नागपुर और एम्स में उसका इलाज चला। तीन बच्चों में से कुण ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ से प्रभावित बच्चों के मामले में एक राहत भरी खबर सामने आई है। जाटाछापर निवासी 5 वर्षीय कुणाल यदुवंशी 115 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया है। किडनी फेल होने के कारण नागपुर और एम्स में चले लंबे इलाज के बाद जब कुणाल घर पहुंचा, तो परिजनों की आंखों में खुशी और पीड़ा के मिले-जुले आंसू छलक पड़े।
कुणाल उन तीन बच्चों में शामिल है, जो इस दर्दनाक हादसे के बाद सुरक्षित बच पाए हैं। हालांकि, भारी दवाओं और इलाज के चलते उसे अभी भी आंखों और पैरों में दिक्कत बनी हुई है। बावजूद इसके, घर में उसकी मौजूदगी ने परिवार को नई उम्मीद और हौसला दिया है।
कुणाल के पिता टिक्कू यदुवंशी ने इस मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, 'इस लापरवाही ने कई परिवारों के घर उजाड़ दिए। सरकार को सभी प्रभावित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।'
उन्होंने बताया कि बेटे के इलाज में करीब साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से आधी राशि की मदद मिल चुकी है, जबकि शेष के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है।
इधर, सांसद विवेक बंटी साहू ने कुणाल के स्वस्थ होकर घर लौटने पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार प्रभावित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन कर रही है। 115 दिनों बाद यदुवंशी परिवार के सूने पड़े घर में अब फिर से कुणाल की किलकारियां गूंजने लगी हैं, जो न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए राहत और उम्मीद की खबर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।