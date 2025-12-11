Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maoist Surrender in MP: बालाघाट माओवाद से मुक्त.. आखिरी दो माओवादी दीपक और रोहित ने भी डाले हथियार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    बालाघाट जिले को माओवाद से मुक्ति मिल गई है। गुरुवार को आखिरी दो सक्रिय माओवादियों दीपक उर्फ सुधाकर और उसके साथी रोहित ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    माओवादी दीपक (लाल टीशर्ट में) ने साथी रोहित संग डाले हथियार।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। 90 के दशक से लाल आतंक का दंश झेल रहे मप्र के बालाघाट जिले को आखिरकार माओवाद से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। गुरुवार को क्षेत्र के आखिरी दो सक्रिय माओवादी—डीवीसीएम रैंक के दीपक उर्फ सुधाकर उर्फ मंगल उइके और उसके साथी एसीएम रोहित ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दोनों ने सीआरपीएफ कैंप कोरका (थाना बिरसा) में हथियार डालकर सरेंडर किया। पुलिस इस संबंध में औपचारिक कार्रवाई कर रही है।

    1995 से सक्रिय था दीपक

    दीपक उर्फ मंगल उइके वर्ष 1995 में माओवादी संगठन से जुड़ा था। वह मलाजखंड दलम का डिप्टी कमांडर और डीवीसीएम स्तर का कुख्यात माओवादी माना जाता था। गुरुवार को उसने अपने साथी रोहित के साथ आत्मसमर्पण किया। दीपक ने सरेंडर के दौरान एक स्टेनगन भी सुरक्षा बलों को सौंपी।

    पालगोंदी (बालाघाट) निवासी दीपक को उसकी चुस्त रणनीति और बच निकलने की क्षमता के कारण हार्डकोर कैडर माना जाता था, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग, दबाव और पिछले महीनों में बढ़ती सरेंडर गतिविधियों के चलते उसने भी समर्पण का रास्ता चुना।

    maoist Dipak surrender 2366

    कुछ दिन पहले 12 माओवादी हुए थे सरेंडर

    हाल ही में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक करोड़ के इनामी रामधेर समेत 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। उस दौरान दीपक के भी सरेंडर करने की खबरें वायरल हुई थीं, लेकिन पुलिस ने तब इसे गलत बताते हुए खंडन किया था।

    यह भी पढ़ें- Maoist Surrender in MP: समर्पण करने वाला 62 लाख का इनामी कबीर बोला- हालात बदले हैं, पीएम मोदी के विकास ने किया प्रभावित

    अब गुरुवार को आई पुख्ता जानकारी के बाद साफ हो गया है कि बालाघाट में माओवादी दलम और उनसे जुड़े हार्डकोर माओवादी सभी का अंत हो गया है।

    लक्ष्य से पहले ही मिला बड़ा परिणाम

    गृह मंत्री अमित शाह ने देश को मार्च 2026 तक माओवाद-मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बालाघाट ने करीब साढ़े तीन महीने पहले ही मिशन पूरा कर दिया। पुलिस ने हाल में दावा किया था कि दीपक और रोहित के सरेंडर के साथ जिले से माओवाद का अंत हो जाएगा, और अब यह दावा सच साबित हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- लाल आतंक ढहने की कगार पर : 45 लाख के इनामी रामधेर समेत 12 माओवादी सरेंडर, MP–CG बॉर्डर पर बड़ी सफलता

    सूत्रों के मुताबिक जनवरी में मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट को ‘माओवाद-मुक्त जिला’ घोषित कर सकती है।