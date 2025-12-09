Maoist Surrender in MP: समर्पण करने वाला 62 लाख का इनामी कबीर बोला- हालात बदले हैं, पीएम मोदी के विकास ने किया प्रभावित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सुदूर अंचलों में विकास की बयार ने भी माओवादियों की सोच में बदलाव किया है। शनिवार को बालाघाट में समर्पण करने वाले 62 लाख के इनामी माओवादी रहे कबीर ने पुलिस की पूछताछ में समर्पण करने के कारण पर पहला जवाब यही दिया कि परिस्थितियां बदली हैं, पीएम मोदी के विकास ने प्रभावित किया है।

पुलिस कर रही पूछताछ शनिवार को कबीर सहित समर्पण करने वाले कुल 2.36 करोड़ रुपये के इनामी रहे 10 माओवादियों से पुलिस उनके पूर्व अपराधों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति में साफ है कि समर्पण करने वालों को विभिन्न अपराध के आरोपों से मुक्त नहीं किया जाएगा।

परिजन को तैयार किया गया कि वे माओवादियों को समझाएं कि अब परिस्थितियां बहुत बदली हैं। हर तरह से विकास हो रहा है। किसी माओवादी के बेटे ने अपील की तो किसी की पत्नी या बहन ने। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में समर्पण कर चुके पूर्व माओवादियों ने भी अपील की, इसका भी बड़ा असर हुआ।