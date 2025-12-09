Maoist Surrender in MP: समर्पण करने वाला 62 लाख का इनामी कबीर बोला- हालात बदले हैं, पीएम मोदी के विकास ने किया प्रभावित
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सुदूर अंचलों में विकास की बयार ने भी माओवादियों की सोच में बदलाव किया है। शनिवार को बालाघाट में समर्पण करने वाले 62 लाख के इनामी माओवादी रहे कबीर ने पुलिस की पूछताछ में समर्पण करने के कारण पर पहला जवाब यही दिया कि परिस्थितियां बदली हैं, पीएम मोदी के विकास ने प्रभावित किया है।
पुलिस कर रही पूछताछ
शनिवार को कबीर सहित समर्पण करने वाले कुल 2.36 करोड़ रुपये के इनामी रहे 10 माओवादियों से पुलिस उनके पूर्व अपराधों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति में साफ है कि समर्पण करने वालों को विभिन्न अपराध के आरोपों से मुक्त नहीं किया जाएगा।
समर्पण में स्वजन की रही भूमिका
एडीजी इंटेलिजेंस की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा समर्पण करने वाले माओवादियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उनके पुनर्वास और शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ देने का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों का समर्पण कराने में उनके घर वालों की भी भूमिका रही।
परिजन को तैयार किया गया कि वे माओवादियों को समझाएं कि अब परिस्थितियां बहुत बदली हैं। हर तरह से विकास हो रहा है। किसी माओवादी के बेटे ने अपील की तो किसी की पत्नी या बहन ने। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में समर्पण कर चुके पूर्व माओवादियों ने भी अपील की, इसका भी बड़ा असर हुआ।
तगड़ी घेराबंदी का असर
हाकफोर्स के उपनिरीक्षक आशीष शर्मा के माओवादियों से मुठभेड़ में बलिदान होने के बाद पुलिस ने माओवादियों की जबरदस्त घेराबंदी की थी, इससे भी उन्हें समझ आ गया था कि अब बच पाना मुश्किल है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में छह माओवादी ही बचे हैं, जिनमें मुख्य बालाघाट जिले के पालागोंदी गांव का रहने वाला दीपक है। सूत्रों के अनुसार ये सभी भी जल्द समर्पण कर सकते हैं।
