MP में मोस्ट वांटेड कबीर समेत 10 माओवादियों ने किया समर्पण, कुल 2.36 करोड़ रुपये था इनाम, सीएम बोले- यह ऐतिहासिक पल
मध्य प्रदेश के बालाघाट में 10 माओवादियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 2.36 करोड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहे कान्हा भोरमदेव (केबी) क्षेत्र के 10 माओवादियों ने रविवार को समर्पण कर दिया। इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। बालाघाट में ‘पुनर्वास से पुनर्जीवन’ कार्यक्रम में सभी माओवादियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपे। माओवादियों ने दो एके-47 सहित आठ हथियार सौंपे।
माओवादियों को डॉ. मोहन यादव ने संविधान की एक-एक प्रति भी दी। इन माओवादियों पर एमएमसी जोन (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़) में कुल 2.36 करोड़ रुपये का इनाम था। इनमें 62-62 लाख के दो इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर और राकेश भी शामिल हैं।
सुरक्षा बलों की सराहना
एक नवंबर को समर्पण करने वाली 14 लाख की इनामी महिला माओवादी सुनीता को भी मुख्यमंत्री ने संविधान की प्रति सौंपी। डा. मोहन यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए खास और ऐतिहासिक दिन है। हाकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा, पुलिस के जवानों के साहस, धैर्य और वीरता ने नया कीर्तिमान रचा है।
दो माह में 11 माओवादियों ने डाले हथियार
बता दें, बालाघाट में तीन वर्ष में 2.17 करोड़ रुपये के इनामी 17 इनामी माओवादी मार गिराए गए हैं। दो महीने में कुल 2.81 करोड़ रुपये के 11 इनामी माओवादी समर्पण कर चुके हैं। बालाघाट में पहले माओवादियों के छह दलम सक्रिय थे, अब केवल एक है। माओवादियों के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने के लिए इस वर्ष जिले भर में कुल नौ कैंप स्थापित किए गए हैं।
इन्होंने किया समर्पण
1. सुरेंद्र उर्फ कबीर उर्फ सोमा डोडी निवासी सुकमा (छत्तीसगढ़)- इनाम: 62 लाख रुपये
2. राकेश ओडी उर्फ मनीष निवासी गढ़चिरौली (महाराष्ट्र)- इनाम: 62 लाख रुपये
3. समर उर्फ समारू उर्फ राजू निवासी बीजापुर (छत्तीसगढ़)- इनाम: 14 लाख रुपये
4. सलीता उर्फ सावित्री निवासी बीजापुर - इनाम: 14 लाख रुपये
5. विक्रम उर्फ हिड़मा वट्टी निवासी सुकमा (छत्तीसगढ़)- इनाम: 14 लाख रुपये
6. लालसिंह मेरावी उर्फ सींगा/प्रवीण निवासी दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)- इनाम: 14 लाख रुपये
7. शिल्पा नुप्पो निवासी बीजापुर - इनाम: 14 लाख रुपये
8. जरीरा उर्फ जोगी मुसाक निवासी बीजापुर- इनाम: 14 लाख रुपये
9. जयशीला उर्फ ललीता ओयम निवासी बीजापुर- इनाम: 14 लाख रुपये
10. नवीन नुप्पो उर्फ हिड़मा निवासी सुकमा- इनाम: 14 लाख रुपये
जो हमारे पास आ रहा है, उसकी चिंता सरकार करेगी : सीएम
इस मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माओवादी समाज की मुख्यधारा में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास के लिए दो कदम आगे बढ़कर काम करेगी। जो हथियार छोड़कर हमारे पास आ रहा है, उसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। जो माओवादी बचे हैं, वे भी हथियार डालें।
किराये की गाड़ी से आईजी बंगला पहुंचे माओवादी
माओवादियों के समर्पण में मुक्की परिक्षेत्र में खापा के बीट गार्ड गुलाब उइके और हाकफोर्स के जवान कासी, रघुवीर पंद्रे, मिथिलेश मेरावी, तुलसी यादव ने अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें डॉ. मोहन यादव ने सम्मानित भी किया। गुलाब उइके ने बताया कि माओवादियों ने उनसे संपर्क कर समर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल, पहले वे छत्तीसगढ़ के रेंगाखार थाने में समर्पण करना चाहते थे पर बीट गार्ड ने असमर्थता जताई।
इसके बाद उन्होंने बालाघाट में ही समर्पण की योजना बनाई। शनिवार शाम 6.30 बजे कलेगांव बैगाटोला से गुलाब उइके व जवानों ने किराये की गाड़ी लेकर माओवादियों का इंतजार किया। उनके वहां पहुंचने के बाद शनिवार देर रात हथियारों से लैस सभी माओवादियों को आइजी बालाघाट पुलिस रेंज संजय कुमार के बंगले लाया गया। यहां पहुंचने के बाद सभी ने सरेंडर किया। पुलिस लाइन में ही इनके रात में ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।