मंडला में ‘घर वापसी’: तीन परिवारों के 15 सदस्यों ने ईसाई धर्म त्यागा, सनातन परंपरा में लौटे
मंडला के सुरंगदेवरी स्थित श्री सिद्धेश्वर धाम में गणेश पुराण के समापन पर 'घर वापसी' का मामला सामने आया। ईसाई धर्म अपना चुके तीन परिवारों के कुल 15 सदस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला जिले के श्री सिद्धेश्वर धाम, सुरंगदेवरी में आयोजित श्री गणेश पुराण की संगीतमय कथा के समापन अवसर पर ‘घर वापसी’ का एक मामला सामने आया। हवन-पूजन और आरती के साथ संपन्न हुए अंतिम दिवस पर ईसाई धर्म अपना चुके तीन परिवारों ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और सनातन समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया।
सनातन धर्म में जताई आस्था
पुराण कथा के अंतिम दिन तीनों परिवार धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिविधान से हवन-पूजन और आरती में भाग लिया। बच्चों और महिलाओं सहित कुल 15 सदस्यों ने सनातन धर्म में पुनः आस्था जताई। इस अवसर पर कथा वाचक पंडित ललित नारायण मिश्रा ने पुष्पमालाएं पहनाकर सभी का स्वागत किया।
‘भूलवश लिया था दूसरा मार्ग’
धर्म में लौटे सदस्यों ने कहा कि वे भूलवश दूसरे धर्म में चले गए थे और अब अपने मूल धर्म में वापस आए हैं। एक महिला ने बताया कि बीमारी के दौरान वह ईसाई धर्म की ओर गई थीं, लेकिन वहां उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। अब सनातन परंपरा में लौटकर उन्हें संतोष और सुकून महसूस हो रहा है।
यह भी पढ़ें- मैहर के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत, दो दिन बाद सामने आई जानकारी
उल्लेखनीय है कि सुरंगदेवरी में हर वर्ष श्री गणेश पुराण का आयोजन किया जाता है। पूर्व में भी समापन अवसर पर सीमित संख्या में धर्म वापसी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।