मंडला में ‘घर वापसी’: तीन परिवारों के 15 सदस्यों ने ईसाई धर्म त्यागा, सनातन परंपरा में लौटे

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला जिले के श्री सिद्धेश्वर धाम, सुरंगदेवरी में आयोजित श्री गणेश पुराण की संगीतमय कथा के समापन अवसर पर ‘घर वापसी’ का एक मामला सामने आया। हवन-पूजन और आरती के साथ संपन्न हुए अंतिम दिवस पर ईसाई धर्म अपना चुके तीन परिवारों ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और सनातन समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया।

सनातन धर्म में जताई आस्था पुराण कथा के अंतिम दिन तीनों परिवार धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिविधान से हवन-पूजन और आरती में भाग लिया। बच्चों और महिलाओं सहित कुल 15 सदस्यों ने सनातन धर्म में पुनः आस्था जताई। इस अवसर पर कथा वाचक पंडित ललित नारायण मिश्रा ने पुष्पमालाएं पहनाकर सभी का स्वागत किया।