मैहर के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत, दो दिन बाद सामने आई जानकारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश की पहचान मानी जाने वाली मैहर स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां संरक्षित एक 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2-3 जनवरी की दरमियानी रात करीब तीन बजे उसने अंतिम सांस ली। वन्यजीव की औसत आयु के लिहाज से यह उम्र काफी अधिक मानी जाती है। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि सफारी प्रबंधन ने इस घटना की जानकारी दो दिनों तक सार्वजनिक नहीं की।

सफारी प्रबंधन के अनुसार बीते कुछ दिनों से तेंदुआ सुस्त नजर आ रही थी। उसकी गतिविधियां सीमित हो गई थीं और भोजन भी सामान्य से कम कर रही थी। चिकित्सकीय टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी, लेकिन उम्रजनित कमजोरी और स्वास्थ्य में गिरावट के चलते उसे बचाया नहीं जा सका।

जानकारी के मुताबिक मादा तेंदुआ को वर्ष 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व से मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी लाया गया था। वह लंबे समय तक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही और सफारी में जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों की अहम कड़ी मानी जाती थी।