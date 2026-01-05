Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मैहर के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत, दो दिन बाद सामने आई जानकारी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:59 PM (IST)

    मैहर स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत हो गई। 2-3 जनवरी की रात हुई इस घटना की जानकारी सफारी प्रबंधन ने दो दिन बाद सा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मादा तेंदुआ की मौत। (सौजन्य- सफारी प्रबंधन)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश की पहचान मानी जाने वाली मैहर स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां संरक्षित एक 20 वर्षीय मादा तेंदुआ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2-3 जनवरी की दरमियानी रात करीब तीन बजे उसने अंतिम सांस ली। वन्यजीव की औसत आयु के लिहाज से यह उम्र काफी अधिक मानी जाती है। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि सफारी प्रबंधन ने इस घटना की जानकारी दो दिनों तक सार्वजनिक नहीं की।

    सफारी प्रबंधन के अनुसार बीते कुछ दिनों से तेंदुआ सुस्त नजर आ रही थी। उसकी गतिविधियां सीमित हो गई थीं और भोजन भी सामान्य से कम कर रही थी। चिकित्सकीय टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी, लेकिन उम्रजनित कमजोरी और स्वास्थ्य में गिरावट के चलते उसे बचाया नहीं जा सका।

    M leopard last rites 21548

    जानकारी के मुताबिक मादा तेंदुआ को वर्ष 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व से मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी लाया गया था। वह लंबे समय तक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही और सफारी में जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों की अहम कड़ी मानी जाती थी।

    सफारी प्रबंधन ने तेंदुआ के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया। तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा।