कटनी में भीषण हादसा, पिकअप वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, एक बच्ची सहित चार की मौत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी में रीठी थाना क्षेत्र की सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच गुरूवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। दमोह से कटनी की ओर टमाटर लेकर आ रहे एक पिकअप वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को टक्कर मार दी।

दुर्घटना में बच्ची सहित दो वयस्कों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथे घायल ने रीठी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। देर शाम तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी।

रीठी थाना प्रभारी मो. शाहिद ने बताया कि गुरूवार की शाम सात बजे के आसपास सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच रैपुरा की ओर जा रहे मोटर साइकिल सवारों को टमाटर लेकर कटनी की तरफ आ रहे एक पिकअप वाहन ने सीधी टक्कर मार दी।

मोटरसाइकिल में तीन युवक सवार थे और उनके साथ आगे चार साल की बालिका बैठी हुई थी। दुर्घटना में दो युवकों सहित बालिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर भागा और रीठी से पहले वाहन सड़क पर खड़ा कर भाग निकला।