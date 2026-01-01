कटनी में भीषण हादसा, पिकअप वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, एक बच्ची सहित चार की मौत
कटनी-दमोह मार्ग पर रीठी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टमाटर ले जा रहे पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्ची सहित चार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी में रीठी थाना क्षेत्र की सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच गुरूवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। दमोह से कटनी की ओर टमाटर लेकर आ रहे एक पिकअप वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में बच्ची सहित दो वयस्कों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथे घायल ने रीठी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। देर शाम तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी।
रीठी थाना प्रभारी मो. शाहिद ने बताया कि गुरूवार की शाम सात बजे के आसपास सलैया चौकी अंतर्गत कटनी-दमोह मार्ग पर हीरापुर व बड़गांव के बीच रैपुरा की ओर जा रहे मोटर साइकिल सवारों को टमाटर लेकर कटनी की तरफ आ रहे एक पिकअप वाहन ने सीधी टक्कर मार दी।
मोटरसाइकिल में तीन युवक सवार थे और उनके साथ आगे चार साल की बालिका बैठी हुई थी। दुर्घटना में दो युवकों सहित बालिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर भागा और रीठी से पहले वाहन सड़क पर खड़ा कर भाग निकला।
घटना की जानकारी लगते ही सलैया चौकी प्रभारी विनोद पांडेय बल के साथ पहुंचे और गंभीर घायल एक युवक को एम्बुलेंस से रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया, जहां पर उसने भी इलाज के दौरान कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। दुर्घटना में मृत चारों लोगों की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
माना जा रहा है कि चारों पन्ना जिले के निवासी थे। पुलिस उनकी मोटर साइकिल के नंबर के आधार पर उनका पता-ठिकाना मालूम करने में देर शाम तक जुटी रही। थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप वाहन को जब्त किया गया है और मृतकों की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है।
