कटनी में नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी का मामला गरमाया, गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी में नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और कर्मचारियों को धमकाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने काम बंद कर रैली निकाली और कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

नगर निगम कर्मचारियों ने कोतवाली थाना प्रभारी राखी पांडेय को ज्ञापन सौंपते हुए श्याम सुंदर पांडेय नामक व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। थाना प्रभारी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारी लौटे।

दरअसल, शनिवार को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान नगर निगम का अतिक्रमण अमला और यातायात पुलिस नो-पार्किंग में कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान कोतवाली तिराहे पर नो-पार्किंग में खड़ी एक कार को लॉक किया गया। इससे नाराज कार मालिक ने निगम आयुक्त तपस्या परिहार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कर्मचारियों को नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी।