    जबलपुर में युवक को कमरे में बनाया बंधक, निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, Video वायरल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    जबलपुर में एक युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना अधारताल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ ...और पढ़ें

    युवक के कपड़े उतार बेरहमी से पीटा, पुलिस जांच में जुटी।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। एक युवक को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसे बेरहमी से लात-जूते से मारते हुए दिखाया है। घटना अधारताल थाना क्षेत्र की होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने घटना को लेकर पुष्टि नहीं की है।

    पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। मामले में अभी तक पीड़ित की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स और उसके स्वजन इस घटना के बाद से काफी डरे हुए हैं।

    आशंका है कि यह वीडियो भी दबंगई दिखाने और दहशत फैलाने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि तीन से चार लोगों ने मिलकर युवक को किसी कमरे में बंधक बना रखा है। उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट कर रहे हैं।

    वीडियो वायरल होने के बाद इस बारे में लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि इस वीडियो को देखकर साफ लगता है कि बदमाशों में कानून का जरा भी खौफ नहीं हैं। इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इन्होंने पुलिस को की भी परवाह न करते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल करने से भी गुरेज नहीं किया।

    उधर, पुलिस की ओर से इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की जिस आईडी से यह वीडियो शेयर किया गया है, उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरोपियों और घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल सके।