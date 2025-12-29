जबलपुर में युवक को कमरे में बनाया बंधक, निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। एक युवक को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसे बेरहमी से लात-जूते से मारते हुए दिखाया है। घटना अधारताल थाना क्षेत्र की होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने घटना को लेकर पुष्टि नहीं की है।

पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। मामले में अभी तक पीड़ित की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स और उसके स्वजन इस घटना के बाद से काफी डरे हुए हैं।

आशंका है कि यह वीडियो भी दबंगई दिखाने और दहशत फैलाने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि तीन से चार लोगों ने मिलकर युवक को किसी कमरे में बंधक बना रखा है। उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट कर रहे हैं।