कटनी में बुलडोजर एक्शन : भाजपा नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी का मकान जमींदोज, पुलिस बल रहा तैनात
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की सरेराह गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी अकरम खान के अमरैया पार स्थित मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की। एक दिन पहले ही प्रशासन ने अकरम के परिजनों को नोटिस जारी कर घर खाली करने के लिए कहा था।
शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे तहसीलदार के नेतृत्व में डीएसपी विजयराघवगढ़, कैमोर व विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी और कैमोर नगर परिषद के सीएमओ सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आसपास के थानों और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया।
अवैध मकान किया गया ध्वस्त
परिजनों को बाहर निकालने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। तीन जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बने आरोपी अकरम खान के मकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
दिनदहाड़े की गई थी हत्या
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को भाजपा नेता नीलेश रजक सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अकरम खान ने अपने साथी प्रिंस जोसेफ के साथ मिलकर उन पर दिनदहाड़े गोली चला दी थी। गंभीर रूप से घायल नीलू रजक को विजयराघवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
इलाके में फैला था तनाव
हत्या के बाद विजयराघवगढ़ और कैमोर क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था। आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। हालात को संभालने के लिए आईजी, डीआईजी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पांच जिलों का पुलिस बल तैनात किया गया था।
मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार
घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की और बहोरीबंद के कजरवारा मोड़ पर अकरम खान व उसके साथी को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। बाद में पुलिस ने जांच के दौरान उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से आरोपियों के अवैध मकानों पर कार्रवाई की मांग उठ रही थी, जिस पर अब प्रशासन ने अमल किया है।
