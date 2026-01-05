जबलपुर में 'इंदौर' जैसी जल त्रासदी का जोखिम... 50 साल पुराना खुला टैंक दे रहा बीमारियों को न्यौता, 5 हजार लोगों की सेहत दांव पर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 15 लोगों की मौत की घटना ने जबलपुर में भी खतरे की घंटी बजा दी है। कांचघर स्थित बीमा अस्पताल के पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत बना भूमिगत टैंक नागरिकों की चिंता का बड़ा कारण बन गया है। करीब 50 साल पुराना यह टैंक 24 घंटे खुला रहता है और इसके आसपास गंदगी व झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है।

खुले टैंक में कीड़े-मकोड़े और जीव-जंतु गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी कोई श्वान, बिल्ली या अन्य जानवर टैंक में गिर सकता है, जिससे पूरी कॉलोनी में गंभीर संक्रमण या महामारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

चार साल पुरानी घटना से नहीं लिया सबक नागरिकों के मुताबिक भूमिगत होने के कारण टैंक की नियमित सफाई भी नहीं हो पाती। इसी टैंक में नर्मदा का पानी भरकर कॉलोनी में सप्लाई की जाती है। चार साल पहले इसमें एक बिल्ली गिरने से पूरा पानी दूषित हो गया था, लेकिन जिम्मेदारों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। वर्तमान में भी कई घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है, जिसे बिना छाने या उबाले पीना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

भूकंप से जर्जर टंकी, पंप हाउस पर खतरा कायम स्थानीय निवासी अनिल शर्मा ने बताया कि कॉलोनी की मुख्य जल टंकी करीब 40 साल पुरानी है और वर्ष 1997 के भीषण भूकंप के बाद से जर्जर हालत में है। सुरक्षा कारणों से अब इसमें पानी नहीं भरा जाता, लेकिन इसके नीचे बना पंप हाउस आज भी संचालित है। टंकी के नीचे ही भूमिगत टैंक बनाकर जल आपूर्ति की जा रही है। जर्जर टंकी को गिराने का प्रस्ताव पास होने के बावजूद नगर निगम की उदासीनता बनी हुई है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका लगातार बनी है।