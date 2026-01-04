Language
    'जो हो गया सो हो गया... भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं था', पिता कैलाश के बाद अब पुत्र आकाश विजयवर्गीय का अजीब बयान

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:09 PM (IST)

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व पुत्र आकाश विजयवर्गीय।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब उनके पूर्व विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों और कई लोगों के बीमार होने के मामले में विवादित बयान दिया है। भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो हो गया, सो हो गया। भागीरथपुरा का पानी गंदा था ही नहीं। अगर गंदा होता, तो लोग इसे नहीं पीते।

    भागीरथपुरा कांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण हादसा

    प्रभावित क्षेत्र के दौरे के बाद आकाश से मीडिया ने वक्तव्य मांगा तो बोले- मैं कई दिनों से वक्तव्य नहीं दे रहा, लेकिन आपने ले लिया। पूरे शहर में ड्रेनेज और नर्मदा साथ-साथ चलती है। कभी ड्रेनेज लाइन चोक हो जाती है, तो गंदा पानी आता है। भागीरथपुरा में दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया है।

    सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

    आकाश के इस वक्तव्य को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। लोग इसे विवादित और लापरवाही भरा वक्तव्य बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि आकाश पूर्व विधायक हैं। उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। 

    गौरतलब है कि पिछले दिनों भागीरथपुरा घटना के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल से आक्रोशित होकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपशब्द इस्तेमाल किए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य के लिए माफी भी मांग ली थी।

    भाजपा संगठन भी जनप्रतिनिधियों के इस तरह के वक्तव्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। शनिवार को ही कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली भी बुलाए गए थे।

