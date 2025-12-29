जबलपुर में 11वीं के छात्रों की गुंडागर्दी, सहपाठियों को बेरहमी से पीटा और पैर छूने पर मजबूर किया, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    आरोपियों ने घेरकर की मारपीट (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के ही मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल में 11वीं के कुछ छात्रों द्वारा दो साथी छात्रों से मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट के बाद उत्पाती छात्रों ने उन दोनों छात्रों को अपने पैर छूने के लिए विवश किया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए और फिर दोनों छात्रों के माफी मांगने का वीडियो बनाया। दहशत पैदा करने के लिए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो प्रसारित होने पर पीड़ित छात्रों के स्वजन इंद्राना पुलिस चौकी में पहुंचे। तब स्कूली छात्रों की गुंडागर्दी उजागर हुई। पुलिस आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

    घेरकर की मारपीट

    घटना इंद्राना पुलिस चौकी के अंतर्गत एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का अपने एक सहपाठी छात्र से किसी बात लेकर विवाद हो गया। उसके बाद से आरोपी छात्र उससे रंजिश रखने लगे। 26 दिसंबर को छात्र को अकेला पाकर आरोपियों ने घेर लिया। उसे अपशब्द कहते मारपीट की। तभी वहां पर छात्र का एक और साथी पहुंचा। उसने मारपीट कर रहे आरोपियों से उसे छोड़ने बोला। इस पर आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान पीड़ित छत्र आरोपियों से बचने के लिए गुहार लगाते रहे। उन्हें बार-बार भाई-भाई कहकर छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपित उससे लगातार मारपीट करते रहे।

    हॉकी-बेसबाल स्टिक लेकर आए थे हमलावर

    आरोपियों ने अपनी रंगदारी दिखाने के लिए दोनों छात्रों की घेरकर पिटाई की। आरोपी छात्र हॉकी एवं बेसबॉल स्टिक से लैस थे। वे धुक्का-मुक्की, लात-घूंसे चलाने के साथ ही हॉकी एवं बेसबॉल स्टिक से भी हमला कर रहे थे। काफी देर तक मारपीट के बाद आरोपियों ने दोनों छात्रों को पैर छूने के लिए कहा। दोनों छात्रों का सिर अपने पैरों पर रखवाकर माफी मंगवाई और इसका वीडियो बनाने के बाद उन्हें धमकी देकर छोड़ दिया।

    पुलिस ने शुरू की जांच, तीन आरोपी चिह्नित

    रविवार को वीडियो प्रसारित होने और शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। मारपीट के आरोपी तीन छात्रों की पहचान हो गई। शेष की पहचान के प्रयास किए जा रहे है। प्रारंभिक छानबीन में समस्त आरोपियों के नाबालिग होने की बात सामने आई है। एफआईआर की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए है। उनके स्वजन से आयु संबंधी जानकारी के लिए मान्य अभिलेख मांगे गए है। आरोपितों पर आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर किसने प्रसारित किया था।