जबलपुर में 11वीं के छात्रों की गुंडागर्दी, सहपाठियों को बेरहमी से पीटा और पैर छूने पर मजबूर किया, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के ही मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल में 11वीं के कुछ छात्रों द्वारा दो साथी छात्रों से मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट के बाद उत्पाती छात्रों ने उन दोनों छात्रों को अपने पैर छूने के लिए विवश किया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए और फिर दोनों छात्रों के माफी मांगने का वीडियो बनाया। दहशत पैदा करने के लिए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो प्रसारित होने पर पीड़ित छात्रों के स्वजन इंद्राना पुलिस चौकी में पहुंचे। तब स्कूली छात्रों की गुंडागर्दी उजागर हुई। पुलिस आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

घेरकर की मारपीट घटना इंद्राना पुलिस चौकी के अंतर्गत एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का अपने एक सहपाठी छात्र से किसी बात लेकर विवाद हो गया। उसके बाद से आरोपी छात्र उससे रंजिश रखने लगे। 26 दिसंबर को छात्र को अकेला पाकर आरोपियों ने घेर लिया। उसे अपशब्द कहते मारपीट की। तभी वहां पर छात्र का एक और साथी पहुंचा। उसने मारपीट कर रहे आरोपियों से उसे छोड़ने बोला। इस पर आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान पीड़ित छत्र आरोपियों से बचने के लिए गुहार लगाते रहे। उन्हें बार-बार भाई-भाई कहकर छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपित उससे लगातार मारपीट करते रहे।