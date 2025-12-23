‘अगले जन्म भी अंधी पैदा होगी...’, जबलपुर में भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला का मुंह दबाया, किया दुर्व्यवहार, Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दिव्यांग (दृष्टिहीन) महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। मामला जबलपुल में कथित मतांतरण के विरोध के दौरान का बताया जा रहा है।

