‘अगले जन्म भी अंधी पैदा होगी...’, जबलपुर में भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला का मुंह दबाया, किया दुर्व्यवहार, Video वायरल
जबलपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर एक दृष्टिहीन महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। यह घटना मत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दिव्यांग (दृष्टिहीन) महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। मामला जबलपुल में कथित मतांतरण के विरोध के दौरान का बताया जा रहा है।
मतांतरण के विरोध के दौरान घटना
घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है, जब जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर में हिंदू संगठनों द्वारा कथित जबरन मतांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चर्च में दिव्यांग बच्चों को लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी दौरान परिसर में मौजूद एक दृष्टिहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच तीखी बहस हो गई।
यह भी पढ़ें- जबलपुर के चर्च में हंगामा : दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन
पुलिस ने किया बीच-बचाव
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोप है कि विवाद के दौरान भाजपा नेत्री ने महिला की दिव्यांगता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर धक्का-मुक्की की और उसका मुंह दबाया। कथित तौर पर उन्होंने कहा, 'तू अगले जन्म में भी अंधी पैदा होगी।' वीडियो में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को संभालते और बीच-बचाव करते नजर आते हैं।
यह औरत जो एक दृष्टिहीन लड़की के साथ मारपीट कर रही है वो जबलपुर में BJP की उप जिलाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 22, 2025
यह जाहिलियत और क्रूरता करना BJP में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है
धब्बे हैं यह लोग समाज पर
pic.twitter.com/tgsxjzhaLA
वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो साझा करते हुए इसे असंवेदनशीलता और क्रूरता का उदाहरण बताया और भाजपा पर कथनी-करनी में अंतर का आरोप लगाया।
यह भी पढ़ें- जबलपुर के चर्च में लगे जय श्रीराम के नारे, हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाकर किया हंगामा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।