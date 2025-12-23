Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘अगले जन्म भी अंधी पैदा होगी...’, जबलपुर में भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला का मुंह दबाया, किया दुर्व्यवहार, Video वायरल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    जबलपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर एक दृष्टिहीन महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। यह घटना मत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जबलपुर में भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार किया (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दिव्यांग (दृष्टिहीन) महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। मामला जबलपुल में कथित मतांतरण के विरोध के दौरान का बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतांतरण के विरोध के दौरान घटना 

    घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है, जब जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर में हिंदू संगठनों द्वारा कथित जबरन मतांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चर्च में दिव्यांग बच्चों को लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी दौरान परिसर में मौजूद एक दृष्टिहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच तीखी बहस हो गई।

    यह भी पढ़ें- जबलपुर के चर्च में हंगामा : दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

    पुलिस ने किया बीच-बचाव

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोप है कि विवाद के दौरान भाजपा नेत्री ने महिला की दिव्यांगता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर धक्का-मुक्की की और उसका मुंह दबाया। कथित तौर पर उन्होंने कहा, 'तू अगले जन्म में भी अंधी पैदा होगी।' वीडियो में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को संभालते और बीच-बचाव करते नजर आते हैं।

     

    वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो साझा करते हुए इसे असंवेदनशीलता और क्रूरता का उदाहरण बताया और भाजपा पर कथनी-करनी में अंतर का आरोप लगाया।

    यह भी पढ़ें- जबलपुर के चर्च में लगे जय श्रीराम के नारे, हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाकर किया हंगामा