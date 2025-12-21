जबलपुर के चर्च में हंगामा : दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब जॉनसन स्कूल के पास स्थित एक चर्च में आयोजित कार्यक्रम को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चर्च में दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद कहासुनी और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर हालात पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार चर्च में क्रिसमस पर्व को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न छात्रावासों से करीब 70 दिव्यांग छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना कराई जा रही थी, तभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध जताने लगे।

अनुमति और लालच को लेकर आरोप हिंदू संगठनों का आरोप है कि दिव्यांग बच्चों को चर्च लाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। बच्चों को खाने-पीने का लालच देकर बुलाया गया और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरुओं द्वारा हिंदू धर्म को लेकर भ्रामक जानकारी भी दी गई।