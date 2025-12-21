Language
    जबलपुर के चर्च में हंगामा : दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में जॉनसन स्कूल के पास एक चर्च में कार्यक्रम के दौरान तनाव हो गया। हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन

    Hero Image

    हंगामे के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को समझाती पुलिस। 

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब जॉनसन स्कूल के पास स्थित एक चर्च में आयोजित कार्यक्रम को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चर्च में दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद कहासुनी और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर हालात पर काबू पाया।

    जानकारी के अनुसार चर्च में क्रिसमस पर्व को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न छात्रावासों से करीब 70 दिव्यांग छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना कराई जा रही थी, तभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध जताने लगे।

    अनुमति और लालच को लेकर आरोप

    हिंदू संगठनों का आरोप है कि दिव्यांग बच्चों को चर्च लाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। बच्चों को खाने-पीने का लालच देकर बुलाया गया और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरुओं द्वारा हिंदू धर्म को लेकर भ्रामक जानकारी भी दी गई।

    आयोजकों का पक्ष

    वहीं, कार्यक्रम के आयोजकों ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि चर्च में हर वर्ष दिसंबर माह में क्रिसमस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में छात्रावास में रहने वाले दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग छात्रों को आमंत्रित किया गया था। पूछताछ में बच्चों ने भी बताया कि वे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, न कि किसी मतांतरण गतिविधि के लिए।

    पुलिस ने कराया समझौता

    मामले की सूचना मिलते ही गोरखपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

