    रीवा में ट्रक ड्राइवर ने RTO कर्मी को खिड़की पर लटकाकर कई KM दौड़ाया वाहन, अवैध वसूली का आरोप, वीडियो वायरल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ कर्मी को खिड़की पर लटकाकर कई किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। ड्राइवर ने आरटीओ कर्मी पर अवैध वसूली का आर ...और पढ़ें

    ट्रक ड्राइवर ने RTO कर्मी को खिड़की पर लटकाया। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मऊगंज जिले के हनुमना बॉर्डर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरटीओ विभाग की कथित अवैध वसूली से नाराज एक ट्रक ड्राइवर ने हद पार कर दी। आरोप है कि ड्राइवर ने वसूली करने वाले आरटीओ कर्मी को ट्रक की खिड़की पर लटकाकर कई किलोमीटर तक वाहन दौड़ा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रक की खिड़की से लटका हुआ है और रहम की गुहार लगाता नजर आ रहा है, जबकि ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर और खलासी उसे मऊगंज से रीवा तक ले जाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में पीड़ित व्यक्ति बार-बार जान बख्शने की अपील करता दिखता है।

    अवैध वसूली का आरोप, प्रशासन में मचा हड़कंप

    ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि हनुमना बॉर्डर पर आरटीओ कर्मी लगातार अवैध वसूली के नाम पर उसे परेशान कर रहे थे। इसी गुस्से में यह घटना घटित हुई। वीडियो सामने आने के बाद आरटीओ विभाग और मऊगंज जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

    हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वीडियो की तारीख और पूरी घटना की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

    जांच के निर्देश 

    मऊगंज कलेक्टर संजय जैन ने बताया कि वायरल वीडियो को लेकर आरटीओ रीवा को जांच के लिए पत्र लिखा गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।