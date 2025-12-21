रीवा में ट्रक ड्राइवर ने RTO कर्मी को खिड़की पर लटकाकर कई KM दौड़ाया वाहन, अवैध वसूली का आरोप, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मऊगंज जिले के हनुमना बॉर्डर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरटीओ विभाग की कथित अवैध वसूली से नाराज एक ट्रक ड्राइवर ने हद पार कर दी। आरोप है कि ड्राइवर ने वसूली करने वाले आरटीओ कर्मी को ट्रक की खिड़की पर लटकाकर कई किलोमीटर तक वाहन दौड़ा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रक की खिड़की से लटका हुआ है और रहम की गुहार लगाता नजर आ रहा है, जबकि ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर और खलासी उसे मऊगंज से रीवा तक ले जाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में पीड़ित व्यक्ति बार-बार जान बख्शने की अपील करता दिखता है।