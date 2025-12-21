Language
    जबलपुर के चर्च में लगे जय श्रीराम के नारे, हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाकर किया हंगामा

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    जबलपुर के एक चर्च में हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और जय श्रीराम के नारे लगाए। इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। हिंदू ...और पढ़ें

    Hero Image

    जबलपुर के माढ़ोताल क्षेत्र स्थित चर्च में हंगामे को शांत कराती पुलिस।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार दोपहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता चर्च परिसर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घुस गए। इसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। कहासुनी बढ़ी और धक्का-मुक्की होते हुए मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखीं कुर्सियां एक-दूसरे पर फेंकी गईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिंदू कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर हंगामा शांत कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना माढ़ोताल क्षेत्र के शिव शक्ति नगर स्थित चर्च की है। यहां रविवार को प्रार्थना सभा थी। क्रिसमस से पूर्व होने वाली इस प्रार्थना में काफी संख्या में लोग शामिल थे। इस बीच, दोपहर लगभग 12 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चर्च के अंदर दाखिल हुए और चर्च में मतांतरण का आरोप लगाने लगे। वे श्रीराम के जयकारों के साथ मतांतरण नहीं होने देंगे जैसे नारे लगा रहे थे।

    इस पर प्रार्थना सभा में शामिल लोग उनका विरोध करने लगे। दोनों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हो गई। वहां रखी कुर्सियां भी फेंक दी गईं। विवाद बढ़ता, उससे पहले ही पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

    हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर चर्च के पदाधिकारियों से इतनी भीड़ जुटने का कारण पूछा गया तो वे विवाद करने लगे। कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और हाकी से हमला कर दिया। बता दें कि शनिवार को भी जबलपुर में नर्मदा रोड स्थित चर्च में मतांतरण कराए जाने की सूचना पर हिंदू संगठन और चर्च में जुटे लोग आमने-सामने हो गए थे।

