सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य को Digital Arrest कर मांगे 70 लाख, ATS बनकर डराया, असली पुलिस से सामना होते ही सिट्टी-पिट्टी गुम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के बाई का बगीचा इलाके में रहने वाली सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य अमिता ग्रेब्रियल (63) और उनके पति को ठगों ने पूरे तीन दिन तक Digital Arrest में रखा। खुद को एटीएस अफसर बताने वाले आरोपियों ने दंपती को धमकाया कि उनके बैंक खाते में पुलवामा हमले की फंडिंग के 70 लाख रुपये आए हैं और उन्हें तुरंत रकम आरबीआई अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी।

वीडियो कॉल पर ATS का नाटक 6 दिसंबर की सुबह अमिता को एक वीडियो कॉल आया। कॉलर ने खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) का अधिकारी बताया और पुलवामा हमले से जुड़ा हवाला देकर उन्हें डराया। आरोपी ने कहा कि महिला के खाते में 'टेरर फंडिंग' का 10% यानी 70 लाख रुपये आए हैं।

सिग्नल एप से जोड़ा ठगों ने घर के दरवाज़े-खिड़कियां बंद कराने, पर्दे लगाने और किसी से बात न करने की हिदायत देकर दंपत्ति को साइबर कैद में रखा। गिरफ्तारी वारंट व अन्य दस्तावेज़ भी भेजे। महिला को Signal ऐप पर जोड़कर वहां फर्जी ATS अफसर जुड़े रहे।

खाते में ट्रांसफर का दबाव, पर सतर्कता से बचे आरोपियों ने सोमवार को एक अकाउंट नंबर भेजा और कहा कि यह RBI का खाता है—इसमें 70 लाख रुपये ट्रांसफर करो, वरना जेल जाना पड़ेगा। घबराई अमिता घर से निकलीं, जबकि पति वीडियो कॉल पर निगरानी में थे।