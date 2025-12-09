सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य को Digital Arrest कर मांगे 70 लाख, ATS बनकर डराया, असली पुलिस से सामना होते ही सिट्टी-पिट्टी गुम
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के बाई का बगीचा इलाके में रहने वाली सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य अमिता ग्रेब्रियल (63) और उनके पति को ठगों ने पूरे तीन दिन तक Digital Arrest में रखा। खुद को एटीएस अफसर बताने वाले आरोपियों ने दंपती को धमकाया कि उनके बैंक खाते में पुलवामा हमले की फंडिंग के 70 लाख रुपये आए हैं और उन्हें तुरंत रकम आरबीआई अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी।
वीडियो कॉल पर ATS का नाटक
6 दिसंबर की सुबह अमिता को एक वीडियो कॉल आया। कॉलर ने खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) का अधिकारी बताया और पुलवामा हमले से जुड़ा हवाला देकर उन्हें डराया। आरोपी ने कहा कि महिला के खाते में 'टेरर फंडिंग' का 10% यानी 70 लाख रुपये आए हैं।
सिग्नल एप से जोड़ा
ठगों ने घर के दरवाज़े-खिड़कियां बंद कराने, पर्दे लगाने और किसी से बात न करने की हिदायत देकर दंपत्ति को साइबर कैद में रखा। गिरफ्तारी वारंट व अन्य दस्तावेज़ भी भेजे। महिला को Signal ऐप पर जोड़कर वहां फर्जी ATS अफसर जुड़े रहे।
खाते में ट्रांसफर का दबाव, पर सतर्कता से बचे
आरोपियों ने सोमवार को एक अकाउंट नंबर भेजा और कहा कि यह RBI का खाता है—इसमें 70 लाख रुपये ट्रांसफर करो, वरना जेल जाना पड़ेगा। घबराई अमिता घर से निकलीं, जबकि पति वीडियो कॉल पर निगरानी में थे।
लेकिन सीधे पैसे जमा करने के बजाय वे पहुंच गईं अधिवक्ता अनिल मिश्रा के पास। वहां उन्होंने कागज पर लिखकर अपनी आपबीती बताई। वकील तुरंत उन्हें लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एएसपी क्राइम ब्रांच जितेन्द्र सिंह ने पूरा मामला सुना।
असली पुलिस स्क्रीन पर आई… और ठगों की हवा निकल गई
एएसपी तुरंत महिला के साथ उनके घर पहुंची। पति अब भी वीडियो कॉल पर ठगों से जुड़े थे। एएसपी ने पहले रिश्तेदार बनकर बात की, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताया। बस, इतना सुनते ही ठगों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने वीडियो कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया।
पुलिस ने दिए गए अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
