साइबर ठगों ने ATS अधिकारी बन रिटायर्ड अफसर से 31 लाख रुपये हड़पे, 5 दिन तक रखा Digital Arrest

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर ठगों ने बिजली विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी को बेहद शातिर तरीके से जाल में फंसा लिया। खुद को ATS अधिकारी बताने वाले ठग ने उन्हें टेरर फंडिंग से जुड़ा बताते हुए पांच दिनों तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखा और लगातार दबाव बनाते हुए 31 लाख रुपये ठग लिए। मामला तब सामने आया जब पीड़ित का बेटा पिता की घबराहट देखकर सच्चाई तक पहुंचा।

टेरर फंडिंग का दिखाया डर नेपियर टाउन निवासी अविनाश चंद्र दीवान को 1 दिसंबर को सोशल मीडिया कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पुणे ATS का अधिकारी बताया और दावा किया कि आतंकियों की पूछताछ में दीवान का नाम सामने आया है। ठग ने फर्जी RBI दस्तावेज भेजकर कहा कि उनके खाते में टेरर फंडिंग के 7 करोड़ रुपये आए थे, जिनमें से 70 लाख उनका कमीशन था। इसके आधार पर गिरफ्तारी और संपत्ति सीज करने की धमकी देकर उन्हें किसी से बात न करने और घर से बाहर न निकलने का निर्देश दिया।