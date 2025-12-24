Language
    दमोह में अश्लील वीडियो का डर दिखाकर पुलिसकर्मी से 26 हजार रुपए ठगी का प्रयास, बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाया

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    दमोह जिले के बटियागढ़ में एक पुलिसकर्मी को अश्लील वीडियो के नाम पर डराकर 26 हजार रुपये ठगने की कोशिश की गई। जालसाज ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी ब ...और पढ़ें

    ठग से फोन पर बात करते फुटेरा चौकी प्रभारी।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के पास हाल ही में एक फर्जी कॉल आया, जिसमें ठग ने अश्लील वीडियो के नाम पर डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश की। कॉल करने वाले जालसाज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी के मोबाइल से क्रोम ब्राउजर पर अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं और इस मामले की शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज है।

    ठग ने पुलिसकर्मी को बताया कि इस कथित अपराध में तीन साल की जेल और आठ लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद डर का माहौल बनाते हुए उसने मामले को “निपटाने” के नाम पर 26 हजार रुपये की मांग की और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी दी।

    स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिसकर्मी ने तुरंत फोन चौकी प्रभारी आनंद कुमार को सौंप दिया। चौकी प्रभारी ने ठग से बातचीत करते हुए उसे बातों में उलझाए रखा। जब उन्होंने पूछा कि इससे बचने का क्या तरीका है, तो जालसाज ने 26 हजार रुपये मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में भेजने को कहा।

    चौकी प्रभारी ने खुद को एक पैर से दिव्यांग बताते हुए ठग से पैसे लेने मौके पर आने को कहा। इस पर जालसाज ने ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कही और कुछ देर बाद फोन काट दिया। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे साइबर ठगी के नए तरीकों का खुलासा हुआ है।

    चौकी प्रभारी ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह के फर्जी कॉल और ठगी के प्रयासों में कभी बहकें नहीं। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस (1930) को सूचना देना चाहिए।