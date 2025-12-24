दमोह में अश्लील वीडियो का डर दिखाकर पुलिसकर्मी से 26 हजार रुपए ठगी का प्रयास, बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाया

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के पास हाल ही में एक फर्जी कॉल आया, जिसमें ठग ने अश्लील वीडियो के नाम पर डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश की। कॉल करने वाले जालसाज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी के मोबाइल से क्रोम ब्राउजर पर अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं और इस मामले की शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज है।

ठग ने पुलिसकर्मी को बताया कि इस कथित अपराध में तीन साल की जेल और आठ लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद डर का माहौल बनाते हुए उसने मामले को “निपटाने” के नाम पर 26 हजार रुपये की मांग की और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी दी।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिसकर्मी ने तुरंत फोन चौकी प्रभारी आनंद कुमार को सौंप दिया। चौकी प्रभारी ने ठग से बातचीत करते हुए उसे बातों में उलझाए रखा। जब उन्होंने पूछा कि इससे बचने का क्या तरीका है, तो जालसाज ने 26 हजार रुपये मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में भेजने को कहा।