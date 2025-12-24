Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबलपुर में दिव्यांग महिला से अभद्रता करने वाली भाजपा नेत्री के खिलाफ पार्टी सख्त, नोटिस भेजा, वायरल हुआ था Video

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    जबलपुर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद भाजपा नेत्री अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन पर एक दृष्टिबाधित महिला के साथ अभद्र भा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अभद्रता करने वाली नेत्री को भाजपा ने भेजा नोटिस।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने जबलपुर नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में दृष्टिबाधित महिला से विवाद के दौरान अशोभनीय भाषा के प्रयोग को पार्टी की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ बताया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कहा नोटिस में

    भाजपा संगठन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी एक अनुशासित संगठन है और उसके पदाधिकारियों से समाज में संवेदनशील, मर्यादित एवं जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांगजनों के प्रति असंवेदनशील आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

    नोटिस के माध्यम से अंजू भार्गव को निर्देश दिए गए हैं कि वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पूरे मामले पर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। तय समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संगठन की छवि और मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है, जिस पर वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    बीते दो-तीन दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक दिव्यांग महिला से बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में महिला के साथ अभद्र भाषा और धक्का-मुक्की के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया है और विपक्षी दल भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- ‘अगले जन्म भी अंधी पैदा होगी...’, जबलपुर में भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन महिला का मुंह दबाया, किया दुर्व्यवहार, Video वायरल

    यह है मामला

    जानकारी के अनुसार यह घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर में हिंदू संगठनों द्वारा कथित जबरन मतांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। संगठनों का आरोप था कि चर्च में दिव्यांग बच्चों को लाकर उनका मतांतरण कराया जा रहा है। इसी दौरान परिसर में मौजूद एक दृष्टिहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी प्रकरण को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है।

    यह भी पढ़ें- जबलपुर के चर्च में हंगामा : दिव्यांग बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन