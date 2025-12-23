छिंदवाड़ा में एक साथ जन्मे चारों शिशुओं की मौत, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, सांस नहीं ले पा रहे थे नवजात

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया, जिससे परिवार और अस्पताल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर चारों नवजातों की मौत हो गई।

सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जुन्नारदेव में ग्राम रोरा ढेकनी माल निवासी गुनो पति जगर सिंह की डिलीवरी हुई। महिला ने तीन बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। यह मामला चिकित्सा की भाषा में ‘सुपर प्रीमैच्योर’ बताया जा रहा है।