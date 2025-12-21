Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडला में शर्मनाक घटना... आदिवासी परिवार के घर को कंटीले तारों से घेरा, 24 घंटे तक कैद रहे महिला-बच्चे

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    मंडला जिले में एक आदिवासी परिवार को कंटीले तारों से घेरकर 24 घंटे तक कैद रखा गया। नैनपुर में हुई इस घटना की वजह भूमि विवाद बताया जा रहा है। प्रशासन ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक आदिवासी परिवार को अपने ही घर में कैद होना पड़ा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नैनपुर जनपद की उप तहसील बम्हनीबंजर अंतर्गत ग्राम पंचायत भडिया में एक आदिवासी महिला और उसके पूरे परिवार को कथित तौर पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाकर घर में ही कैद कर दिया गया। परिवार करीब 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपने ही घर में बंद रहने को मजबूर रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की सूचना मिलते ही नैनपुर की नायब तहसीलदार पूजा राणा और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग के गेट पर लगा ताला तोड़ा गया और कंटीले तार काटकर रास्ता बनाया गया। इसके बाद आदिवासी परिवार को बाहर निकाला गया और राहत दिलाई गई।

    भूमि विवाद बना वजह

    ग्राम पंचायत सचिव प्रेमलाल के अनुसार, संबंधित भूमि एक बगिया मां के नाम योजना के तहत अंतराम पिता महेश के नाम आवंटित है। आरोप है कि जयंती मरावी ने इसी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया और परिवार सहित रहने लगी। मकान निर्माण के दौरान अंतराम ने आपत्ति भी जताई थी। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है।

    बताया गया कि करीब डेढ़ एकड़ भूमि में पौधारोपण कर फेंसिंग की गई थी। प्रशासन का दावा है कि हितग्राही को पहले ही समझाइश दी गई थी कि मकान बन चुका है और आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा जाए। हालांकि, फेंसिंग के बाद गेट पर ताला किसने लगाया, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

    पहले से विवादित है जमीन

    जिस भूमि को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वह पहले से ही विवादित बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। घटना के बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

    प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

    मौके पर स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान देने जैसी धमकियां दे रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासनिक अधिकारियों को विवाद शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।