    छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में 'रहमान डकैत' गाने पर रील, धुरंधर की धुन पर थिरके 34 कर्मचारी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय परिसर में नए साल पर 34 कर्मचारियों ने 'धुरंधर' फिल्म के 'रहमान डकैत' गाने पर डांस करते हुए रील बनाई। यह वीडियो सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    परिसर में थिरकते कर्मचारी (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय परिसर में शुक्रवार को  34 कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर डांस करते हुए रील बनाने का मामला सामने आया। नए साल के मौके पर पार्किंग में शूट किए गए इस वीडियो में हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के गाने में रहमान डकैत की एंट्री पर थिरकते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वीडियो में 12 पुरुष और 22 महिला कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं।

    यह वीडियो करीब 1 मिनट 20 सेकंड का है और इसमें कार्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। कुछ लोग सरकारी दफ्तर में इस तरह की गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

    क्या है विवाद

    सरकारी कार्यालय परिसर में कार्य समय, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के नियम होते हैं। लोगों का कहना है कि कार्यालय में इस तरह की मनोरंजन गतिविधियां नियमों का उल्लंघन मानी जा सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि यह रील लंच टाइम के दौरान नए साल की बधाई देने के लिए बनाई गई थी।

    यह बोले कलेक्टर

    कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि मुझे इस वीडियो की जानकारी नहीं थी। फिलहाल परिसर में वीडियो शूट पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मामले को संज्ञान में लेकर घटनाक्रम दिखवा रहे हैं।