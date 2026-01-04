छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में 'रहमान डकैत' गाने पर रील, धुरंधर की धुन पर थिरके 34 कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय परिसर में शुक्रवार को 34 कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर डांस करते हुए रील बनाने का मामला सामने आया। नए साल के मौके पर पार्किंग में शूट किए गए इस वीडियो में हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के गाने में रहमान डकैत की एंट्री पर थिरकते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वीडियो में 12 पुरुष और 22 महिला कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं।

यह वीडियो करीब 1 मिनट 20 सेकंड का है और इसमें कार्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। कुछ लोग सरकारी दफ्तर में इस तरह की गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।