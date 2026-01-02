स्कूटी के अंदर छिपा जहरीला कोबरा, सर्प मित्र उसी गाड़ी से 3 किमी चलकर पहुंचा गैरेज...छिंदवाड़ा में हैरान करने वाला रेस्क्यू

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के परासिया रोड स्थित ग्राम मोहदई में शुक्रवार को एक रोमांचक और जोखिम भरा सर्प रेस्क्यू सामने आया। एक किसान की स्कूटी के भीतर जहरीला कोबरा सांप छिपा मिला। हालात ऐसे बने कि सर्प मित्र को उसी स्कूटी को चलाकर करीब तीन किलोमीटर दूर गैरेज तक ले जाना पड़ा।

ग्राम मोहदई निवासी किसान मुरली सूर्यवंशी खेत से काम कर लौटे ही थे कि उन्होंने स्कूटी के टायर के पास कोबरा सांप को बैठे देखा। घबराए ग्रामीणों ने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कोबरा स्कूटी के अंदरूनी हिस्सों में घुस गया। काफी प्रयास के बावजूद जब सांप बाहर नहीं निकला, तो सर्प मित्र हेमंत गोदरेज को सूचना दी गई।

मौके पर औजार नहीं, लिया साहसिक फैसला सूचना मिलते ही हेमंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि सांप स्कूटी की बॉडी के अंदर गहराई तक छिप चुका है। उसे निकालने के लिए स्कूटी के प्लास्टिक पार्ट्स खोलना जरूरी था, लेकिन मौके पर पेंचकस या अन्य औजार उपलब्ध नहीं थे।

स्थिति को देखते हुए हेमंत ने एक साहसिक निर्णय लिया। सांप को वहीं छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी स्कूटी को स्टार्ट किया, जिसके अंदर कोबरा छिपा था, और उसे चलाकर करीब तीन किलोमीटर दूर एक रिपेयरिंग शॉप तक ले गए।