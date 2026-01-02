Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्कूटी के अंदर छिपा जहरीला कोबरा, सर्प मित्र उसी गाड़ी से 3 किमी चलकर पहुंचा गैरेज...छिंदवाड़ा में हैरान करने वाला रेस्क्यू

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:22 PM (IST)

    छिंदवाड़ा के मोहदई गांव में एक किसान की स्कूटी में जहरीला कोबरा मिला। सर्प मित्र हेमंत गोदरेज ने औजार न होने पर सांप सहित स्कूटी को 3 किमी दूर गैरेज त ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के परासिया रोड स्थित ग्राम मोहदई में शुक्रवार को एक रोमांचक और जोखिम भरा सर्प रेस्क्यू सामने आया। एक किसान की स्कूटी के भीतर जहरीला कोबरा सांप छिपा मिला। हालात ऐसे बने कि सर्प मित्र को उसी स्कूटी को चलाकर करीब तीन किलोमीटर दूर गैरेज तक ले जाना पड़ा।

    ग्राम मोहदई निवासी किसान मुरली सूर्यवंशी खेत से काम कर लौटे ही थे कि उन्होंने स्कूटी के टायर के पास कोबरा सांप को बैठे देखा। घबराए ग्रामीणों ने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कोबरा स्कूटी के अंदरूनी हिस्सों में घुस गया। काफी प्रयास के बावजूद जब सांप बाहर नहीं निकला, तो सर्प मित्र हेमंत गोदरेज को सूचना दी गई।

    मौके पर औजार नहीं, लिया साहसिक फैसला

    सूचना मिलते ही हेमंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि सांप स्कूटी की बॉडी के अंदर गहराई तक छिप चुका है। उसे निकालने के लिए स्कूटी के प्लास्टिक पार्ट्स खोलना जरूरी था, लेकिन मौके पर पेंचकस या अन्य औजार उपलब्ध नहीं थे।

    स्थिति को देखते हुए हेमंत ने एक साहसिक निर्णय लिया। सांप को वहीं छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी स्कूटी को स्टार्ट किया, जिसके अंदर कोबरा छिपा था, और उसे चलाकर करीब तीन किलोमीटर दूर एक रिपेयरिंग शॉप तक ले गए।

    कोबरा के साथ तीन किमी का जोखिम भरा सफर

    इस दौरान कभी भी सांप उनके पैर या शरीर पर हमला कर सकता था, लेकिन हेमंत ने संयम और सतर्कता बनाए रखी। गैरेज पहुंचते ही मैकेनिक की मदद से स्कूटी के बॉडी पार्ट्स खोले गए। कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा दिखाई दिया, जिसे हेमंत ने सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। सांप को बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे ही कोबरा बाहर निकला, किसान और वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

    यह भी पढ़ें- MP में अजब घटना...कड़ाके की ठंड में 70 फीट गहरे तालाब में दो दिन रही महिला, पुलिस को देख ‘राम-राम’ कहकर हो जाती थी गायब

    सर्प मित्र हेमंत गोदरेज ने बताया कि सांप स्कूटी की बॉडी के अंदर गहराई में था। मौके पर औजार नहीं होने के कारण गैरेज जाना पड़ा। खतरा जरूर था, लेकिन इंसान और सांप—दोनों की सुरक्षा जरूरी थी।”

    उन्होंने लोगों से अपील की कि ठंड या बारिश के मौसम में सांप अक्सर गर्मी की तलाश में वाहनों के इंजन या बॉडी के अंदर छिप जाते हैं। वाहन चलाने से पहले टायर और इंजन के आसपास जरूर जांच करें और ऐसी स्थिति में खुद हाथ डालने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ या सर्प मित्र को बुलाएं।