डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनूपपुर शहर में एक पिता ने अपने ही पुत्र की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक पिता के मना करने के बावजूद घर से धान चोरी छुपे बेचने ले जाता था। गुरुवार सुबह पिता और पुत्र में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान पुत्र ने पिता पर हाथ उठा दिया। आक्रोशित होकर पिता ने भी पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और बेटे पर प्रहार कर दिया। इससे बेटा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार भालूमाड़ा थाना अंतर्गत फुनगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवरी ग्राम पंचायत के मौहरी देवान टोला में धान चोरी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम राजबहोर सिंह उम्र 39 वर्ष है। जबकि आरोपित पिता का नाम अमेरा सिंह है।