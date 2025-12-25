Language
    अनूपपुर में पिता ने कुल्‍हाड़ी से प्रहार कर बेटे की कर दी हत्या, धान चोरी को लेकर हुआ था विवाद

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    अनूपपुर में एक पिता ने अपने पुत्र की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक चोरी से धान बेचने ले जाता था, जिससे पिता नाराज था। विवाद के दौरान पुत्र ...और पढ़ें

    कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनूपपुर शहर में एक पिता ने अपने ही पुत्र की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक पिता के मना करने के बावजूद घर से धान चोरी छुपे बेचने ले जाता था। गुरुवार सुबह पिता और पुत्र में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान पुत्र ने पिता पर हाथ उठा दिया। आक्रोशित होकर पिता ने भी पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और बेटे पर प्रहार कर दिया। इससे बेटा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार भालूमाड़ा थाना अंतर्गत फुनगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवरी ग्राम पंचायत के मौहरी देवान टोला में धान चोरी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम राजबहोर सिंह उम्र 39 वर्ष है। जबकि आरोपित पिता का नाम अमेरा सिंह है।

    बताया गया कि राजबहोर सिंह द्वारा बार-बार धान चोरी किए जाने से पिता अमेरा सिंह नाराज थे। पिता द्वारा कई बार समझाया गया बावजूद इसके पुत्र अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर गुरुवार सुबह पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई।

    घटना की सूचना मिलते ही फुनगा चौकी पुलिस टीम पहुंची और आवश्यक जांच कथन लेकर कार्रवाई शुरू की। वारदात के बाद आरोपित पिता फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।  