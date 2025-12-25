पुष्पा’ स्टाइल गांजा तस्करी का भंडाफोड़ : ट्रक के गुप्त केबिन में छिपा था 1.80 करोड़ का माल, STF ने अनूपपुर में दबोचा
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एसटीएफ ने गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया। ओडिशा से आ रहे ट्रक से 1.80 करोड़ रुपये का 599 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। ट्रक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत STF को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा से मध्य प्रदेश लाए जा रहे करीब 599 किलोग्राम गांजे को STF ने जिला अनूपपुर में ट्रक सहित जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल ट्रक की कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है।
लोहे की चादर से बना था खास गुप्त कंपार्टमेंट
जिस तरह फिल्म ‘पुष्पा’ में टैंकर के भीतर गुप्त कंपार्टमेंट में लाल चंदन की तस्करी होते दर्शाई गई थी, उसी तर्ज पर ट्रक में गांजा छिपाने के लिए लोहे की चादर से एक विशेष गुप्त केबिन तैयार कर रखा था, जो बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखाई देता था। इसी छिपे हुए कंपार्टमेंट में गांजे के पैकेट भरकर परिवहन किया जा रहा था। STF ने छत्तीसगढ़–मध्य प्रदेश सीमा के पास, अनूपपुर जिले के घने जंगल वाले मार्ग पर ट्रक को रोका और तलाशी में इस बड़ी खेप का खुलासा हुआ।
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशन में प्रदेशभर में चलाए जा रहे “नशा से दूरी” अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। STF प्रमुख एवं विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में STF इकाई जबलपुर लगातार तस्करी नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है।
गोपनीय सूचना पर STF की सटीक घेराबंदी
गोपनीय सूचना के आधार पर STF जबलपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया के निर्देशन में दो विशेष टीमें गठित की गईं। उप पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार तिवारी और निरीक्षक गणेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने संबलपुर (ओडिशा) से मैहर (मध्य प्रदेश) जा रहे ट्रक क्रमांक JH02 BL 7103 को थाना जेतहरी क्षेत्र के जंगल मार्ग में घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से 599 किलो गांजा बरामद किया गया।
दो आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी STF
कार्रवाई में ट्रक चालक सहित दो आरोपियों अंकित विश्वकर्मा (निवासी सीधी) और धनंजय सिंह पटेल (निवासी सतना) को गिरफ्तार किया गया है। STF अब गांजे के स्रोत, सप्लाई चेन और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।
