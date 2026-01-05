शीतलहर का असर...अमरकंटक में शिमला-मनाली जैसा नजारा, मैदान से पहाड़ों तक बिछी बर्फ की चादर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतपुड़ा और विंध्य की गोद में बसे पवित्र तीर्थ अमरकंटक में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाया है। समुद्र तल से 1048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस नगरी में सोमवार सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला, मानो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि शिमला-मनाली हो। तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते मैदानों से लेकर पहाड़ियों तक बर्फ की परत जम गई और पूरा क्षेत्र गलन भरी ठंड की चपेट में आ गया।

शून्य डिग्री के करीब लुढ़का पारा मौसम विभाग के अनुसार अमरकंटक का न्यूनतम तापमान एक बार फिर शून्य डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। नववर्ष के बाद तीन दिनों तक बादलों की मौजूदगी से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन बादल छंटते ही शीतलहर ने तीखा असर दिखाया। नतीजा यह रहा कि घास, पत्तियां, छानी-छप्पर, तिरपाल, टीन की छतें और वाहनों के कांच तक बर्फ से ढक गए।

सफेद चादर में लिपटा अमरकंटक सुबह होते ही रामघाट, माई की बगिया, जमुना दादर, कपिलधारा, अरंडी संगम और वन व उद्यानिकी विभाग की नर्सरी जैसे इलाकों में घास पर जमी बर्फ रुई की तरह चमकती नजर आई। चारों ओर फैली सफेदी ने अमरकंटक की वादियों को हिल स्टेशन जैसा रूप दे दिया, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी मनमोहक हो उठा।